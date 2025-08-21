Рейтинг@Mail.ru
ОАК передала в войска партию новых многофункциональных истребителей - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:54 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/istrebiteli-2036645415.html
ОАК передала в войска партию новых многофункциональных истребителей
ОАК передала в войска партию новых многофункциональных истребителей - РИА Новости, 21.08.2025
ОАК передала в войска партию новых многофункциональных истребителей
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала ВКС России очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С, сообщила... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T08:54:00+03:00
2025-08-21T08:54:00+03:00
безопасность
россия
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
су-35с
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016431192_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_8a877ea2b1cfd6cf1b4fd6f78f225152.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала ВКС России очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С, сообщила ОАК в своем Telegram-канале. " ОАК передала ВКС России очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний, были приняты техническим составом и протестированы в различных рабочих режимах летчиками министерства обороны РФ", - говорится в сообщении. В "Ростехе" отметили, что в этом году уже было передано несколько партий истребителей Су-35С, на стадии производства находятся новые самолеты для следующих поставок. "Су-35С - один из самых высокоэффективных боевых самолетов в мире, он вооружен управляемыми ракетами класса "воздух–воздух" и "воздух–поверхность" большой дальности. А также имеет на борту систему радиоэлектронного противодействия и обороны и другую передовую электронику, делающую истребитель настоящей грозой для противника", - сказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко. Су-35С является переходным звеном к авиационным комплексам пятого поколения. Силовая установка на базе новых двигателей с цифровой системой управления и управляемым вектором тяги позволяет значительно улучшить летно-технические и маневренные характеристики самолета.
https://ria.ru/20250821/chemezov-2036641303.html
https://ria.ru/20250818/rossiya-2036075327.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016431192_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_9ca15dfd12000c5a03baa1ec038710a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, су-35с, воздушно-космические силы россии
Безопасность, Россия, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, Су-35С, Воздушно-космические силы России
ОАК передала в войска партию новых многофункциональных истребителей

ОАК передала в ВКС России партию новых многофункциональных истребителей Су-35С

© Фото : Объединенная авиастроительная корпорацияОбъединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны партию новых истребителей Су-35С
Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны партию новых истребителей Су-35С - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фото : Объединенная авиастроительная корпорация
Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны партию новых истребителей Су-35С
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала ВКС России очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С, сообщила ОАК в своем Telegram-канале.
" ОАК передала ВКС России очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний, были приняты техническим составом и протестированы в различных рабочих режимах летчиками министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.
Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Чемезов отметил скорость создания российских самолетов
07:57
В "Ростехе" отметили, что в этом году уже было передано несколько партий истребителей Су-35С, на стадии производства находятся новые самолеты для следующих поставок.
"Су-35С - один из самых высокоэффективных боевых самолетов в мире, он вооружен управляемыми ракетами класса "воздух–воздух" и "воздух–поверхность" большой дальности. А также имеет на борту систему радиоэлектронного противодействия и обороны и другую передовую электронику, делающую истребитель настоящей грозой для противника", - сказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.
Су-35С является переходным звеном к авиационным комплексам пятого поколения. Силовая установка на базе новых двигателей с цифровой системой управления и управляемым вектором тяги позволяет значительно улучшить летно-технические и маневренные характеристики самолета.
Полет над нейтральными водами Баренцева моря стратегических ракетоносцев Ту-95мс - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Ту-95МС выполнил плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря
18 августа, 15:34
 
БезопасностьРоссияОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехСу-35СВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала