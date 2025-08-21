ОАК передала в войска партию новых многофункциональных истребителей
ОАК передала в ВКС России партию новых многофункциональных истребителей Су-35С
Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны партию новых истребителей Су-35С
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала ВКС России очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С, сообщила ОАК в своем Telegram-канале.
" ОАК передала ВКС России очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний, были приняты техническим составом и протестированы в различных рабочих режимах летчиками министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.
В "Ростехе" отметили, что в этом году уже было передано несколько партий истребителей Су-35С, на стадии производства находятся новые самолеты для следующих поставок.
"Су-35С - один из самых высокоэффективных боевых самолетов в мире, он вооружен управляемыми ракетами класса "воздух–воздух" и "воздух–поверхность" большой дальности. А также имеет на борту систему радиоэлектронного противодействия и обороны и другую передовую электронику, делающую истребитель настоящей грозой для противника", - сказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.
Су-35С является переходным звеном к авиационным комплексам пятого поколения. Силовая установка на базе новых двигателей с цифровой системой управления и управляемым вектором тяги позволяет значительно улучшить летно-технические и маневренные характеристики самолета.