В аэропорту в Малайзии взорвался американский истребитель
В аэропорту в Малайзии взорвался американский истребитель - РИА Новости, 22.08.2025
В аэропорту в Малайзии взорвался американский истребитель
Американский истребитель McDonnell Douglas F/A-18 Hornet взорвался при попытке взлета в одном из аэропортов Малайзии, сообщает портал Star, ссылаясь на... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-21T22:26:00+03:00
2025-08-21T22:26:00+03:00
2025-08-22T00:10:00+03:00
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Американский истребитель McDonnell Douglas F/A-18 Hornet взорвался при попытке взлета в одном из аэропортов Малайзии, сообщает портал Star, ссылаясь на заявление Королевских военно-воздушных сил Малайзии. По сведениям портала, инцидент случился в четверг утром в аэропорту Султана Ахмад Шах, расположенном в городе Куантан штата Паханг. Как сообщает Star, ссылаясь на видео, распространившееся в соцсетях, взрыв истребителя произошел во время попытки взлета. Королевские военно-воздушные силы Малайзии подтвердили информацию о происшествии. "Хотим проинформировать вас о ситуации с истребителем F/A-18 Hornet, произошедшей 21 августа в аэропорту Султана Ахмад Шах в Куантане. Мы принимаем необходимые меры", — приводит портал слова из заявления ВВС. Малайзийское государственное агентство Bernama сообщает, ссылаясь на слова начальника полиции штата Паханг Датука Сери Яхана Отмана, что оба пилота самолета остались живы.
В аэропорту в Малайзии взорвался американский истребитель
