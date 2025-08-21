Рейтинг@Mail.ru
22:26 21.08.2025 (обновлено: 00:10 22.08.2025)
В аэропорту в Малайзии взорвался американский истребитель
в мире
малайзия
f/a-18
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Американский истребитель McDonnell Douglas F/A-18 Hornet взорвался при попытке взлета в одном из аэропортов Малайзии, сообщает портал Star, ссылаясь на заявление Королевских военно-воздушных сил Малайзии. По сведениям портала, инцидент случился в четверг утром в аэропорту Султана Ахмад Шах, расположенном в городе Куантан штата Паханг. Как сообщает Star, ссылаясь на видео, распространившееся в соцсетях, взрыв истребителя произошел во время попытки взлета. Королевские военно-воздушные силы Малайзии подтвердили информацию о происшествии. "Хотим проинформировать вас о ситуации с истребителем F/A-18 Hornet, произошедшей 21 августа в аэропорту Султана Ахмад Шах в Куантане. Мы принимаем необходимые меры", — приводит портал слова из заявления ВВС. Малайзийское государственное агентство Bernama сообщает, ссылаясь на слова начальника полиции штата Паханг Датука Сери Яхана Отмана, что оба пилота самолета остались живы.
малайзия
в мире, малайзия, f/a-18
В мире, Малайзия, F/A-18
© AP Photo / Gary C. KnappАмериканский истребитель F/A-18
© AP Photo / Gary C. Knapp
Американский истребитель F/A-18. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Американский истребитель McDonnell Douglas F/A-18 Hornet взорвался при попытке взлета в одном из аэропортов Малайзии, сообщает портал Star, ссылаясь на заявление Королевских военно-воздушных сил Малайзии.
По сведениям портала, инцидент случился в четверг утром в аэропорту Султана Ахмад Шах, расположенном в городе Куантан штата Паханг.
Как сообщает Star, ссылаясь на видео, распространившееся в соцсетях, взрыв истребителя произошел во время попытки взлета. Королевские военно-воздушные силы Малайзии подтвердили информацию о происшествии.
"Хотим проинформировать вас о ситуации с истребителем F/A-18 Hornet, произошедшей 21 августа в аэропорту Султана Ахмад Шах в Куантане. Мы принимаем необходимые меры", — приводит портал слова из заявления ВВС.
Малайзийское государственное агентство Bernama сообщает, ссылаясь на слова начальника полиции штата Паханг Датука Сери Яхана Отмана, что оба пилота самолета остались живы.
