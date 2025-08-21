https://ria.ru/20250821/istrebitel-2036868085.html

В аэропорту в Малайзии взорвался американский истребитель

В аэропорту в Малайзии взорвался американский истребитель

2025-08-21T22:26:00+03:00

2025-08-21T22:26:00+03:00

2025-08-22T00:10:00+03:00

в мире

малайзия

f/a-18

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Американский истребитель McDonnell Douglas F/A-18 Hornet взорвался при попытке взлета в одном из аэропортов Малайзии, сообщает портал Star, ссылаясь на заявление Королевских военно-воздушных сил Малайзии. По сведениям портала, инцидент случился в четверг утром в аэропорту Султана Ахмад Шах, расположенном в городе Куантан штата Паханг. Как сообщает Star, ссылаясь на видео, распространившееся в соцсетях, взрыв истребителя произошел во время попытки взлета. Королевские военно-воздушные силы Малайзии подтвердили информацию о происшествии. "Хотим проинформировать вас о ситуации с истребителем F/A-18 Hornet, произошедшей 21 августа в аэропорту Султана Ахмад Шах в Куантане. Мы принимаем необходимые меры", — приводит портал слова из заявления ВВС. Малайзийское государственное агентство Bernama сообщает, ссылаясь на слова начальника полиции штата Паханг Датука Сери Яхана Отмана, что оба пилота самолета остались живы.

малайзия

