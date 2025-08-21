https://ria.ru/20250821/istrebitel-2036644664.html
У берегов Виргинии упал истребитель
У берегов Виргинии упал истребитель - РИА Новости, 21.08.2025
У берегов Виргинии упал истребитель
Истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet упал у берегов американского штата Виргиния, пилот катапультировался, говорится в заявлении Военно-морского... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T08:43:00+03:00
2025-08-21T08:43:00+03:00
2025-08-21T08:43:00+03:00
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet упал у берегов американского штата Виргиния, пилот катапультировался, говорится в заявлении Военно-морского министерства США. "Пилот, прикрепленный к эскадрилье VFA 83, катапультировался из (самолета – ред.) F/A-18E Super Hornet во время выполнения планового тренировочного полета у побережья Виргинии", - говорится в заявлении Военно-морского министерства США на его сайте. На место были направлены спасатели, пилот был госпитализирован. Самолет остается в воде, в месте, куда он упал. Причина крушения пока неизвестна, начато расследование.
У берегов Виргинии упал истребитель
У берегов Виргинии упал истребитель Super Hornet, пилот катапультировался