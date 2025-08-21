https://ria.ru/20250821/istrebitel-2036644664.html

У берегов Виргинии упал истребитель

У берегов Виргинии упал истребитель - РИА Новости, 21.08.2025

У берегов Виргинии упал истребитель

Истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet упал у берегов американского штата Виргиния, пилот катапультировался, говорится в заявлении Военно-морского... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T08:43:00+03:00

2025-08-21T08:43:00+03:00

2025-08-21T08:43:00+03:00

в мире

сша

виргиния

f/a-18e

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023813914_0:0:3213:1807_1920x0_80_0_0_3184307e69123b222da455f73346227e.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet упал у берегов американского штата Виргиния, пилот катапультировался, говорится в заявлении Военно-морского министерства США. "Пилот, прикрепленный к эскадрилье VFA 83, катапультировался из (самолета – ред.) F/A-18E Super Hornet во время выполнения планового тренировочного полета у побережья Виргинии", - говорится в заявлении Военно-морского министерства США на его сайте. На место были направлены спасатели, пилот был госпитализирован. Самолет остается в воде, в месте, куда он упал. Причина крушения пока неизвестна, начато расследование.

https://ria.ru/20250507/ssha-2015435939.html

сша

виргиния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, виргиния, f/a-18e