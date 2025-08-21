Рейтинг@Mail.ru
У берегов Виргинии упал истребитель - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:43 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/istrebitel-2036644664.html
У берегов Виргинии упал истребитель
У берегов Виргинии упал истребитель - РИА Новости, 21.08.2025
У берегов Виргинии упал истребитель
Истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet упал у берегов американского штата Виргиния, пилот катапультировался, говорится в заявлении Военно-морского... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T08:43:00+03:00
2025-08-21T08:43:00+03:00
в мире
сша
виргиния
f/a-18e
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023813914_0:0:3213:1807_1920x0_80_0_0_3184307e69123b222da455f73346227e.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet упал у берегов американского штата Виргиния, пилот катапультировался, говорится в заявлении Военно-морского министерства США. "Пилот, прикрепленный к эскадрилье VFA 83, катапультировался из (самолета – ред.) F/A-18E Super Hornet во время выполнения планового тренировочного полета у побережья Виргинии", - говорится в заявлении Военно-морского министерства США на его сайте. На место были направлены спасатели, пилот был госпитализирован. Самолет остается в воде, в месте, куда он упал. Причина крушения пока неизвестна, начато расследование.
https://ria.ru/20250507/ssha-2015435939.html
сша
виргиния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023813914_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_2eb3ea81d326fbc5af3c84b193a95d61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, виргиния, f/a-18e
В мире, США, Виргиния, F/A-18E
У берегов Виргинии упал истребитель

У берегов Виргинии упал истребитель Super Hornet, пилот катапультировался

© AP Photo / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Cheyenne GeletkaИстребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet
Истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Cheyenne Geletka
Истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet упал у берегов американского штата Виргиния, пилот катапультировался, говорится в заявлении Военно-морского министерства США.
"Пилот, прикрепленный к эскадрилье VFA 83, катапультировался из (самолета – ред.) F/A-18E Super Hornet во время выполнения планового тренировочного полета у побережья Виргинии", - говорится в заявлении Военно-морского министерства США на его сайте.
На место были направлены спасатели, пилот был госпитализирован. Самолет остается в воде, в месте, куда он упал. Причина крушения пока неизвестна, начато расследование.
Истребитель F/A-18 ВМС США - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
СМИ: еще один истребитель США упал в Красное море
7 мая, 06:04
 
В миреСШАВиргинияF/A-18E
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала