Популярные у туристов пляжи подверглись нашествию опасных существ

21.08.2025

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Пляж в Испании закрыли для туристов из-за нашествия опасных для человека морских слизней, передает Daily Mail."Туристам запретили заходить в воду на участке побережья протяженностью более 11 километров из-за редких морских существ, чей укус может оказаться фатальным", — говорится в материале.В мэрии города Гуардамар-дель-Сегура подтвердили, что приказ о запрете захода в море останется в силе до последующего уведомления.Морской слизень, или "голубой дракон" — это моллюск яркого окраса, обитающий в теплых водах. Его укус может вызвать у человека тошноту, острую аллергическую реакцию, вплоть до анафилактического шока.В июле появились сообщения о появлении "голубых драконов" в море у острова Пхукет. Отмечается, что слизня заметили впервые после двухлетнего отсутствия.

