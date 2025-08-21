https://ria.ru/20250821/ispaniya-2036859937.html
Популярные у туристов пляжи подверглись нашествию опасных существ
Пляж в Испании закрыли для туристов из-за нашествия опасных для человека морских слизней, передает Daily Mail. РИА Новости, 21.08.2025
испания
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Пляж в Испании закрыли для туристов из-за нашествия опасных для человека морских слизней, передает Daily Mail."Туристам запретили заходить в воду на участке побережья протяженностью более 11 километров из-за редких морских существ, чей укус может оказаться фатальным", — говорится в материале.В мэрии города Гуардамар-дель-Сегура подтвердили, что приказ о запрете захода в море останется в силе до последующего уведомления.Морской слизень, или "голубой дракон" — это моллюск яркого окраса, обитающий в теплых водах. Его укус может вызвать у человека тошноту, острую аллергическую реакцию, вплоть до анафилактического шока.В июле появились сообщения о появлении "голубых драконов" в море у острова Пхукет. Отмечается, что слизня заметили впервые после двухлетнего отсутствия.
