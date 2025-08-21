https://ria.ru/20250821/intervidenie-2036622658.html
Швыдкой рассказал, как выберут страну проведения "Интервидения" в 2026 году
Швыдкой рассказал, как выберут страну проведения "Интервидения" в 2026 году
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Страну, где в следующий раз пройдет музыкальный конкурс "Интервидение", определят руководители официальных делегаций, их решение не будет зависеть от того, кто победит в конкурсе в этом году, сообщил РИА Новости специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Место проведения следующего "Интервидения" выберут не так, как на многих конкурсах, когда победитель, который представляет ту или иную страну, определяет, где будет проводиться следующий конкурс. Это будет абсолютно свободный разговор руководителей официальных делегаций, которые в конце концов будут принимать решение", - сказал он, комментируя принцип определения страны, в которой пройдет следующий конкурс. Ранее Швыдкой подтвердил, что проведение конкурса в разных странах заложено в самой концепции "Интервидения", а также предположил, что в следующем году он может пройти в Китае. Конкурс будет проводиться ежегодно, добавил он. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman.
