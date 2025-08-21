Рейтинг@Mail.ru
01:42 21.08.2025 (обновлено: 05:59 21.08.2025)
В России зафиксировали дефляцию
В России зафиксировали дефляцию
Инфляция в России на 18 августа замедлилась до уровня 8,46% в годовом исчислении, снизившись с 8,55% по сравнению с предыдущей неделей, говорится в обзоре МЭР. РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 августа — РИА Новости. Инфляция в России на 18 августа замедлилась до уровня 8,46% в годовом исчислении, снизившись с 8,55% по сравнению с предыдущей неделей, говорится в обзоре МЭР.Из документа следует, что в период с 12 по 18 августа цены на продукты питания уменьшились на 0,2 процента. Плодоовощная продукция подешевела на 3,7 процента, в то время как цены на остальные продукты возросли на 0,09 процента. В секторе непродовольственных товаров цены за указанную неделю увеличились на 0,1 процента. В сегменте наблюдаемых услуг, включая туристические, регулируемые и бытовые, был зафиксирован рост цен на 0,06 процента.
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 21 августа — РИА Новости. Инфляция в России на 18 августа замедлилась до уровня 8,46% в годовом исчислении, снизившись с 8,55% по сравнению с предыдущей неделей, говорится в обзоре МЭР.
Из документа следует, что в период с 12 по 18 августа цены на продукты питания уменьшились на 0,2 процента. Плодоовощная продукция подешевела на 3,7 процента, в то время как цены на остальные продукты возросли на 0,09 процента.
В секторе непродовольственных товаров цены за указанную неделю увеличились на 0,1 процента. В сегменте наблюдаемых услуг, включая туристические, регулируемые и бытовые, был зафиксирован рост цен на 0,06 процента.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Инфляция в России на 11 августа замедлилась до 8,55 процента
13 августа, 19:12
 
