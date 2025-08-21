Главу МИД Индии озадачили заявления США о нефти из России
Джайшанкар не увидел логики в заявлениях США о закупках Индией нефти у России
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на совместной пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 21 августа 2025
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Индия озадачена заявлениями США о том, что покупка нефти у России якобы финансирует украинский конфликт, заявил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
"Мы являемся страной, о которой американцы последние несколько лет заявляли, что мы должны сделать всё возможное для стабилизации мировых энергетических рынков, включая покупку нефти у России. Кстати, мы также покупаем нефть у Америки, и этот объем растёт. Так что, честно говоря, мы очень озадачены логикой аргумента, который вы привели", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
"Мы не страна, у которой после 2022 года будет самый большой рост торговли с Россией", — подчеркнул Джайшанкар.
В случае невыполнения хозяин Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
После этого американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Соединенных Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт не изменят ситуацию.
