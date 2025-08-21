Рейтинг@Mail.ru
Главу МИД Индии озадачили заявления США о нефти из России - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:21 21.08.2025 (обновлено: 19:02 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/indiya-2036824644.html
Главу МИД Индии озадачили заявления США о нефти из России
Главу МИД Индии озадачили заявления США о нефти из России - РИА Новости, 21.08.2025
Главу МИД Индии озадачили заявления США о нефти из России
Индия озадачена заявлениями США о том, что покупка нефти у России якобы финансирует украинский конфликт, заявил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар на... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T18:21:00+03:00
2025-08-21T19:02:00+03:00
в мире
индия
россия
субраманиам джайшанкар
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид индии
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036836877_0:310:3088:2048_1920x0_80_0_0_8f873e72ffd310062d42625ed4f8e5ca.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Индия озадачена заявлениями США о том, что покупка нефти у России якобы финансирует украинский конфликт, заявил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. "Мы являемся страной, о которой американцы последние несколько лет заявляли, что мы должны сделать всё возможное для стабилизации мировых энергетических рынков, включая покупку нефти у России. Кстати, мы также покупаем нефть у Америки, и этот объем растёт. Так что, честно говоря, мы очень озадачены логикой аргумента, который вы привели", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Министр также отметил, что крупнейшим покупателем нефти у России является Китай. Помимо этого, Евросоюз, по его словам, обходит Индию по закупкам российского СПГ."Мы не страна, у которой после 2022 года будет самый большой рост торговли с Россией", — подчеркнул Джайшанкар.Ультиматум ТрампаПрезидент США Дональд Трамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум о заключении мирного соглашения с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения хозяин Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.После этого американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Соединенных Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт не изменят ситуацию.
https://ria.ru/20250821/realnost-2036540428.html
https://ria.ru/20250819/tramp-2036358948.html
https://ria.ru/20250820/manturov-2036569104.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036836877_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_63e12610591d99a987248d05d7ce9663.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, россия, субраманиам джайшанкар, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид индии, экономика, санкции, санкции в отношении россии, нефть, энергетика, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Индия, Россия, Субраманиам Джайшанкар, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Индии, Экономика, Санкции, Санкции в отношении России, Нефть, Энергетика, Введение Трампом пошлин на импорт
Главу МИД Индии озадачили заявления США о нефти из России

Джайшанкар не увидел логики в заявлениях США о закупках Индией нефти у России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на совместной пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 21 августа 2025
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на совместной пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 21 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на совместной пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 21 августа 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Индия озадачена заявлениями США о том, что покупка нефти у России якобы финансирует украинский конфликт, заявил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
"Мы являемся страной, о которой американцы последние несколько лет заявляли, что мы должны сделать всё возможное для стабилизации мировых энергетических рынков, включая покупку нефти у России. Кстати, мы также покупаем нефть у Америки, и этот объем растёт. Так что, честно говоря, мы очень озадачены логикой аргумента, который вы привели", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Три миллиарда человек ждет новая реальность
Вчера, 08:00
Министр также отметил, что крупнейшим покупателем нефти у России является Китай. Помимо этого, Евросоюз, по его словам, обходит Индию по закупкам российского СПГ.
"Мы не страна, у которой после 2022 года будет самый большой рост торговли с Россией", — подчеркнул Джайшанкар.

Ультиматум Трампа

Президент США Дональд Трамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум о заключении мирного соглашения с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Эксперты предположили, почему Трамп хочет повысить пошлины на сталь
19 августа, 17:34
В случае невыполнения хозяин Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
После этого американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Соединенных Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт не изменят ситуацию.
Денис Мантуров и министр иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Россия продолжает поставлять нефть в Индию, сообщил Мантуров
20 августа, 17:49
 
В миреИндияРоссияСубраманиам ДжайшанкарСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ИндииЭкономикаСанкцииСанкции в отношении РоссииНефтьЭнергетикаВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала