Главу МИД Индии озадачили заявления США о нефти из России

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Индия озадачена заявлениями США о том, что покупка нефти у России якобы финансирует украинский конфликт, заявил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. "Мы являемся страной, о которой американцы последние несколько лет заявляли, что мы должны сделать всё возможное для стабилизации мировых энергетических рынков, включая покупку нефти у России. Кстати, мы также покупаем нефть у Америки, и этот объем растёт. Так что, честно говоря, мы очень озадачены логикой аргумента, который вы привели", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Министр также отметил, что крупнейшим покупателем нефти у России является Китай. Помимо этого, Евросоюз, по его словам, обходит Индию по закупкам российского СПГ."Мы не страна, у которой после 2022 года будет самый большой рост торговли с Россией", — подчеркнул Джайшанкар.Ультиматум ТрампаПрезидент США Дональд Трамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум о заключении мирного соглашения с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения хозяин Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.После этого американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Соединенных Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт не изменят ситуацию.

