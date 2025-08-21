Глава МИД Индии пригласил Лаврова посетить Нью-Дели
Джайшанкар пригласил Лаврова посетить Нью-Дели для продолжения диалога
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с Министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром "на полях" СМИД. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар пригласил министра иностранных дел России Сергея Лаврова посетить Нью-Дели с визитом.
"Я также пригласил министра (иностранных дел России Сергея Лаврова – ред.) посетить Индию для продолжения нашего диалога", - заявил Джайшанкар на пресс-конференции с главой МИД России по итогам их переговоров.
Он отметил, что в ходе переговоров с главой российского МИД обсудил итоги вчерашнего заседания индийско-российской межправительственной комиссии.
"Мы подтвердили наше общее стремление к сбалансированному и устойчивому расширению двусторонней торговли, в том числе за счёт увеличения экспорта Индии в Россию. Это требует скорейшего устранения нетарифных барьеров и нормативных препятствий, увеличения индийского экспорта в Россию, а такие секторы, как фармацевтика, сельское хозяйство и текстильная промышленность, безусловно, помогут исправить существующий дисбаланс. Также были приняты меры по обеспечению долгосрочных поставок удобрений", - добавил Джайшанкар.
Джайшанкар прибыл в Москву во вторник. В среду глава МИД Индии вместе с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым сопредседательствовал на 26-м заседании межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
