Глава МИД Индии пригласил Лаврова посетить Нью-Дели

Глава МИД Индии пригласил Лаврова посетить Нью-Дели - РИА Новости, 21.08.2025

Глава МИД Индии пригласил Лаврова посетить Нью-Дели

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар пригласил министра иностранных дел России Сергея Лаврова посетить Нью-Дели с визитом. 21.08.2025

2025-08-21T15:18:00+03:00

2025-08-21T15:18:00+03:00

2025-08-21T17:14:00+03:00

в мире

россия

индия

нью-дели

субраманиам джайшанкар

сергей лавров

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар пригласил министра иностранных дел России Сергея Лаврова посетить Нью-Дели с визитом. "Я также пригласил министра (иностранных дел России Сергея Лаврова – ред.) посетить Индию для продолжения нашего диалога", - заявил Джайшанкар на пресс-конференции с главой МИД России по итогам их переговоров. Он отметил, что в ходе переговоров с главой российского МИД обсудил итоги вчерашнего заседания индийско-российской межправительственной комиссии. "Мы подтвердили наше общее стремление к сбалансированному и устойчивому расширению двусторонней торговли, в том числе за счёт увеличения экспорта Индии в Россию. Это требует скорейшего устранения нетарифных барьеров и нормативных препятствий, увеличения индийского экспорта в Россию, а такие секторы, как фармацевтика, сельское хозяйство и текстильная промышленность, безусловно, помогут исправить существующий дисбаланс. Также были приняты меры по обеспечению долгосрочных поставок удобрений", - добавил Джайшанкар. Джайшанкар прибыл в Москву во вторник. В среду глава МИД Индии вместе с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым сопредседательствовал на 26-м заседании межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

россия

индия

нью-дели

