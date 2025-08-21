Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Индии рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере обороны
21.08.2025
Глава МИД Индии рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере обороны
2025-08-21T13:26:00+03:00
2025-08-21T13:28:00+03:00
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Оборонное и военно-техническое сотрудничество (ВТС) Индии и России остается активным, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар."Наше оборонное и военно-техническое сотрудничество также остается активным. Россия поддерживает индийскую программу "Сделано в Индии", включая совместное производство и передачу технологий", - заявил он на пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым по итогам их переговоров в Москве.
© AP Photo / Channi AnandВоеннослужащий Пограничных сил безопасности Индии
Военнослужащий Пограничных сил безопасности Индии - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Channi Anand
Военнослужащий Пограничных сил безопасности Индии. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Оборонное и военно-техническое сотрудничество (ВТС) Индии и России остается активным, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
"Наше оборонное и военно-техническое сотрудничество также остается активным. Россия поддерживает индийскую программу "Сделано в Индии", включая совместное производство и передачу технологий", - заявил он на пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым по итогам их переговоров в Москве.
