Глава МИД Индии рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере обороны

21.08.2025

Глава МИД Индии рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере обороны

Оборонное и военно-техническое сотрудничество (ВТС) Индии и России остается активным, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Оборонное и военно-техническое сотрудничество (ВТС) Индии и России остается активным, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар."Наше оборонное и военно-техническое сотрудничество также остается активным. Россия поддерживает индийскую программу "Сделано в Индии", включая совместное производство и передачу технологий", - заявил он на пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым по итогам их переговоров в Москве.

