В МИД Индии рассказали, когда может пройти встреча Путина и Моди

В МИД Индии рассказали, когда может пройти встреча Путина и Моди

2025-08-21T12:10:00+03:00

в мире

россия

индия

владимир путин

нарендра моди

субраманиам джайшанкар

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Москва и Нью-Дели продолжают подготовку к встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, которая должна пройти ближе к концу года, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. "Сегодняшняя встреча дает нам возможность обсудить наши политические отношения, провести сверку часов в двусторонних вопросах, обменяться мнениями о торговле, обороне, сотрудничестве в области технологий и науки", - сказал Джайшанкар на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Наши лидеры встречались в июле прошлого года, потом в Казани (на саммите БРИКС). Сейчас мы готовим традиционный ежегодный саммит, который пройдет ближе к концу года", - добавил он.

в мире, россия, индия, владимир путин, нарендра моди, субраманиам джайшанкар