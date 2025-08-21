https://ria.ru/20250821/indiya-2036680262.html
В МИД Индии рассказали, когда может пройти встреча Путина и Моди
В МИД Индии рассказали, когда может пройти встреча Путина и Моди - РИА Новости, 21.08.2025
В МИД Индии рассказали, когда может пройти встреча Путина и Моди
Москва и Нью-Дели продолжают подготовку к встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, которая должна пройти ближе к концу... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T12:10:00+03:00
2025-08-21T12:10:00+03:00
2025-08-21T12:10:00+03:00
в мире
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
субраманиам джайшанкар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979351429_0:0:3486:1961_1920x0_80_0_0_a5264f3c736bc6a4fdb57c24524c200c.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Москва и Нью-Дели продолжают подготовку к встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, которая должна пройти ближе к концу года, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. "Сегодняшняя встреча дает нам возможность обсудить наши политические отношения, провести сверку часов в двусторонних вопросах, обменяться мнениями о торговле, обороне, сотрудничестве в области технологий и науки", - сказал Джайшанкар на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Наши лидеры встречались в июле прошлого года, потом в Казани (на саммите БРИКС). Сейчас мы готовим традиционный ежегодный саммит, который пройдет ближе к концу года", - добавил он.
https://ria.ru/20250813/modi-2034923291.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979351429_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_93ddd40665e093b047bd663e92828d44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, индия, владимир путин, нарендра моди, субраманиам джайшанкар
В мире, Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Субраманиам Джайшанкар
В МИД Индии рассказали, когда может пройти встреча Путина и Моди
МИД Джайшанкар: Путин и премьер Индии Моди могут встретиться ближе к концу года