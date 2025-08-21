Рейтинг@Mail.ru
В МИД Индии рассказали, когда может пройти встреча Путина и Моди
21.08.2025
В МИД Индии рассказали, когда может пройти встреча Путина и Моди
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Москва и Нью-Дели продолжают подготовку к встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, которая должна пройти ближе к концу года, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. "Сегодняшняя встреча дает нам возможность обсудить наши политические отношения, провести сверку часов в двусторонних вопросах, обменяться мнениями о торговле, обороне, сотрудничестве в области технологий и науки", - сказал Джайшанкар на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Наши лидеры встречались в июле прошлого года, потом в Казани (на саммите БРИКС). Сейчас мы готовим традиционный ежегодный саммит, который пройдет ближе к концу года", - добавил он.
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Москва и Нью-Дели продолжают подготовку к встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, которая должна пройти ближе к концу года, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
"Сегодняшняя встреча дает нам возможность обсудить наши политические отношения, провести сверку часов в двусторонних вопросах, обменяться мнениями о торговле, обороне, сотрудничестве в области технологий и науки", - сказал Джайшанкар на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Наши лидеры встречались в июле прошлого года, потом в Казани (на саммите БРИКС). Сейчас мы готовим традиционный ежегодный саммит, который пройдет ближе к концу года", - добавил он.
