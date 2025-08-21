Рейтинг@Mail.ru
00:02 21.08.2025
Глава МИД Индии оценил потенциал в сфере сотрудничества с Россией
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 авг – РИА Новости. Индия и Россия могут многое сделать друг для друга в деле содействия экономическому росту и ускорения развития, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на выступлении перед началом индийско-российского бизнес-форума в Москве. "Индия и Россия создали одни из самых устойчивых отношений между крупнейшими странами в настоящее время, что сейчас широко признается. Однако это не привело автоматически к значительному экономическому сотрудничеству. До недавнего времени наша торговая корзина оставалась ограниченной, как и объем нашей торговли. Возможно, в последние годы он вырос, но вместе с ним вырос и торговый дефицит. Как диверсификация, так и сбалансированность торговли в настоящее время требуют от нас самых энергичных усилий", - отметил глава МИД Индии. Джайшанкар отметил, что "ответ здесь кроется во взаимодополняющем характере наших экономик, и Индия, ВВП которой составляет более 4 триллионов долларов и которая в обозримом будущем вырастет на 7%, испытывает очевидную потребность в больших ресурсах из надежных источников". "Быстро развивающаяся инфраструктура открывает новые возможности для бизнеса предприятиям, зарекомендовавшим себя в своей стране, а инициатива "Сделано в Индии" и другие подобные инициативы открыли новые возможности для иностранного бизнеса. Модернизация и урбанизация Индии порождают свои собственные потребности, вытекающие из изменений в потреблении и образе жизни. Каждое из этих направлений является для российских компаний стимулом к более интенсивному взаимодействию со своими индийскими коллегами", - добавил он. Глава индийского МИД отметил, что еще одной областью, обладающей значительным потенциалом, является мобильность квалифицированной рабочей силы. "Сегодня мы должны думать о глобальных рабочих местах и оптимизации привлечения талантливых специалистов, поскольку совершенно очевидно, что Индия и Россия могут многое сделать друг для друга в деле содействия экономическому росту и ускорения развития", - сказал он.
экономика, индия, россия, москва, субраманиам джайшанкар
Экономика, Индия, Россия, Москва, Субраманиам Джайшанкар
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 авг – РИА Новости. Индия и Россия могут многое сделать друг для друга в деле содействия экономическому росту и ускорения развития, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на выступлении перед началом индийско-российского бизнес-форума в Москве.
"Индия и Россия создали одни из самых устойчивых отношений между крупнейшими странами в настоящее время, что сейчас широко признается. Однако это не привело автоматически к значительному экономическому сотрудничеству. До недавнего времени наша торговая корзина оставалась ограниченной, как и объем нашей торговли. Возможно, в последние годы он вырос, но вместе с ним вырос и торговый дефицит. Как диверсификация, так и сбалансированность торговли в настоящее время требуют от нас самых энергичных усилий", - отметил глава МИД Индии.
Джайшанкар отметил, что "ответ здесь кроется во взаимодополняющем характере наших экономик, и Индия, ВВП которой составляет более 4 триллионов долларов и которая в обозримом будущем вырастет на 7%, испытывает очевидную потребность в больших ресурсах из надежных источников".
"Быстро развивающаяся инфраструктура открывает новые возможности для бизнеса предприятиям, зарекомендовавшим себя в своей стране, а инициатива "Сделано в Индии" и другие подобные инициативы открыли новые возможности для иностранного бизнеса. Модернизация и урбанизация Индии порождают свои собственные потребности, вытекающие из изменений в потреблении и образе жизни. Каждое из этих направлений является для российских компаний стимулом к более интенсивному взаимодействию со своими индийскими коллегами", - добавил он.
Глава индийского МИД отметил, что еще одной областью, обладающей значительным потенциалом, является мобильность квалифицированной рабочей силы.
"Сегодня мы должны думать о глобальных рабочих местах и оптимизации привлечения талантливых специалистов, поскольку совершенно очевидно, что Индия и Россия могут многое сделать друг для друга в деле содействия экономическому росту и ускорения развития", - сказал он.
Экономика, Индия, Россия, Москва, Субраманиам Джайшанкар
 
 
