https://ria.ru/20250821/ii-2036796648.html

Внедрение ИИ в образование обсудили на форуме педагогов в Подмосковье

Внедрение ИИ в образование обсудили на форуме педагогов в Подмосковье - РИА Новости, 21.08.2025

Внедрение ИИ в образование обсудили на форуме педагогов в Подмосковье

Внедрение искусственного интеллекта в систему образования обсудили на форуме педагогов Подмосковья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T17:05:00+03:00

2025-08-21T17:05:00+03:00

2025-08-21T17:05:00+03:00

новости подмосковья

андрей воробьев

искусственный интеллект (ии)

школа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036795629_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_318a0ad20e60a77735181622d8fbca4a.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Внедрение искусственного интеллекта в систему образования обсудили на форуме педагогов Подмосковья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Мероприятие проходит каждый август в Доме правительства Московской области в преддверии нового учебного года. Обсуждаются приоритетные направления развития системы образования, ключевые задачи на предстоящий учебный год, участники делятся своим опытом и наиболее успешными практиками. Центральным событием форума является пленарная сессия "Образование будущего: тренды, инновации, ИИ". Ее открыли губернатор региона Андрей Воробьев и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. "Традиционно наше мероприятие является знаковым предвестником очередного учебного года. Мы собираемся в таком представительном составе, чтобы еще раз и слова благодарности всем учителям сказать, и подчеркнуть, что для нас образование имеет большое значение. Особенно важно, когда каждый учитель не устает учиться сам, когда все новое, умное, находит место в наших школах, а их у нас больше 1,5 тысячи. В этом году в Подмосковье пойдут на учебу 1 миллион 110 тысяч детей. Мы знаем, что после девятого класса около половины ребят выбирают колледжи, поэтому очень важно их модернизировать, что мы и делаем", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что педагогический форум отличается от предыдущих тем, что сейчас большое значение приобретает ИИ. Губернатор также выразил благодарность Грефу и всей команде Сбера за предложения в профессиональном образовании и в государственном управлении. Греф в своем выступлении рассказал о внедрении ИИ, в том числе в систему образования в соответствии с задачами нацпроекта "Экономика данных". Так, благодаря соглашению, подписанному правительством Московской области и Сбером, у подмосковных педагогов появится цифровой помощник. В настоящее время уже 250 учителей из 20 школ в Дмитрове и Лобне протестировали "Ассистента преподавателя" на основе генеративного ИИ. Он работает как методист и помогает за несколько минут подготовиться к уроку, создает персональные задания под каждого ученика, дает рекомендации и даже работает как психолог. С сентября к проекту подключатся 407 школ в Подмосковье и более 3 тысяч учителей. А Московская область сейчас занимается собственной разработкой – "Умный помощник учителю". Он будет проверять рукописные тексты, находить ошибки, рекомендовать какую оценку нужно поставить. Если раньше на проверку тетрадей у педагога уходило около трех часов, то с помощью искусственного интеллекта будет в шесть раз меньше. На форуме организована работа 14 тематических панельных площадок. Помимо искусственного интеллекта в числе ключевых тем – цифровизация, профориентация школьников, поддержка талантливых учеников, повышение качества математического и естественно-научного образования, роль современных технологий. Сейчас в системе образовании Подмосковья в "цифру" переведены уже 19 услуг – запись в детсад, школу, колледж, кружки, электронный дневник, электронные договоры на услуги допобразования и многое другое.

https://ria.ru/20250821/portal-2036668292.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей воробьев, искусственный интеллект (ии), школа