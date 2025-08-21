https://ria.ru/20250821/hamas-2036615692.html

ХАМАС обвинило Израиль в игнорировании усилий по прекращению огня

ХАМАС обвинило Израиль в игнорировании усилий по прекращению огня - РИА Новости, 21.08.2025

ХАМАС обвинило Израиль в игнорировании усилий по прекращению огня

Операция Израиля по захвату города Газа представляет собой игнорирование усилий посредников по прекращению огня в секторе Газа и обмену пленными, заявило... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T00:13:00+03:00

2025-08-21T00:13:00+03:00

2025-08-21T00:13:00+03:00

в мире

израиль

исраэль кац

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910752313_0:24:3072:1752_1920x0_80_0_0_be3a359bc617130765a64ee1c3546a60.jpg

КАИР, 21 авг - РИА Новости. Операция Израиля по захвату города Газа представляет собой игнорирование усилий посредников по прекращению огня в секторе Газа и обмену пленными, заявило палестинское движение ХАМАС. Ранее издание Jerusalem Post сообщило, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на город Газы и контролирует его окраины. "Заявление террористической армии оккупации (Израиля – ред.) о начале операции против города Газа и его приблизительно миллиона жителей и перемещенных лиц и намерение военного преступника (премьера Израиля Биньямина – ред.) Нетаньяху одобрить ее завтра представляют собой … игнорирование усилий, предпринимаемых посредниками для достижения соглашения о прекращении агрессии и обмене пленными", - говорится в заявлении ХАМАС. В среду израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа. По ее данным, в четверг этот план будет представлен на утверждение политического руководства и кабинета министров. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к операции по захвату Газы. По данным израильского армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года, а на пике маневров в ней будут задействовано до 130 тысяч резервистов.

https://ria.ru/20250820/oon-2036600907.html

https://ria.ru/20250820/makron-2036560282.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, исраэль кац, хамас