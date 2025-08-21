ХАМАС обвинило Израиль в игнорировании усилий по прекращению огня
ХАМАС: операция Израиля по захвату Газы игнорирует усилия посредников
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 21 авг - РИА Новости. Операция Израиля по захвату города Газа представляет собой игнорирование усилий посредников по прекращению огня в секторе Газа и обмену пленными, заявило палестинское движение ХАМАС.
Ранее издание Jerusalem Post сообщило, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на город Газы и контролирует его окраины.
"Заявление террористической армии оккупации (Израиля – ред.) о начале операции против города Газа и его приблизительно миллиона жителей и перемещенных лиц и намерение военного преступника (премьера Израиля Биньямина – ред.) Нетаньяху одобрить ее завтра представляют собой … игнорирование усилий, предпринимаемых посредниками для достижения соглашения о прекращении агрессии и обмене пленными", - говорится в заявлении ХАМАС.
В среду израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа. По ее данным, в четверг этот план будет представлен на утверждение политического руководства и кабинета министров. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к операции по захвату Газы. По данным израильского армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года, а на пике маневров в ней будут задействовано до 130 тысяч резервистов.