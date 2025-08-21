Рейтинг@Mail.ru
Многие из списка погибших солдат ВСУ младше возраста мобилизации
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:17 21.08.2025 (обновлено: 09:04 21.08.2025)
Многие из списка погибших солдат ВСУ младше возраста мобилизации
Многие из списка погибших солдат ВСУ младше возраста мобилизации
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Многие из погибших военных ВСУ были младше возраста мобилизации, установленного на Украине, следует из предоставленных хакерской группировкой KillNet документов, которые проанализировало РИА Новости. Речь идет о военнослужащих в возрасте от 19 до 24 лет. Согласно материалам, их ликвидировали в период с августа по ноябрь 2023 года. Эту возрастную категорию допускают к службе в ВСУ на контрактной основе, в том числе по активно продвигаемому украинскими властями и СМИ молодежному "Контракту 18-24".Накануне группировка KillNet подтвердила взлом базы данных Генштаба украинских войск через рабочий компьютер руководителя департамента логистики по фамилии Черных. В ней содержатся сведения о 1,7 миллиона человек, которые погибли или пропали без вести с начала спецоперации. Так, в 2022-м ВСУ потеряли 118,5 тысячи военных, в 2023-м — 405,4 тысячи, в 2024-м — 595 тысяч, в этом году — 621 тысячу.Фотографии погибших боевиков, их паспортов и военных билетов, свидетельств о смерти и жетонов хранились в облачных ресурсах OneDrive. Кроме того, хакеры получили доступ к данным командования Сил специальных операций ВСУ и Главного управления разведки Минобороны Украины, а также к спискам стран — поставщиков военной помощи и оружия, переданного за время конфликта.
Многие из списка погибших солдат ВСУ младше возраста мобилизации

Многие из 1,7 млн погибших военнослужащих ВСУ были младше возраста мобилизации

Украинские военнослужащие несут тело погибшего военного ВСУ
Украинские военнослужащие несут тело погибшего военного ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Многие из погибших военных ВСУ были младше возраста мобилизации, установленного на Украине, следует из предоставленных хакерской группировкой KillNet документов, которые проанализировало РИА Новости.
Речь идет о военнослужащих в возрасте от 19 до 24 лет. Согласно материалам, их ликвидировали в период с августа по ноябрь 2023 года.
Эту возрастную категорию допускают к службе в ВСУ на контрактной основе, в том числе по активно продвигаемому украинскими властями и СМИ молодежному "Контракту 18-24".

Владимир Зеленский заявлял, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-24 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы — 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотека под ноль процентов. Позднее Минобороны Украины объявило о запуске этого проекта.

Накануне группировка KillNet подтвердила взлом базы данных Генштаба украинских войск через рабочий компьютер руководителя департамента логистики по фамилии Черных. В ней содержатся сведения о 1,7 миллиона человек, которые погибли или пропали без вести с начала спецоперации. Так, в 2022-м ВСУ потеряли 118,5 тысячи военных, в 2023-м — 405,4 тысячи, в 2024-м — 595 тысяч, в этом году — 621 тысячу.
Фотографии погибших боевиков, их паспортов и военных билетов, свидетельств о смерти и жетонов хранились в облачных ресурсах OneDrive.
Кроме того, хакеры получили доступ к данным командования Сил специальных операций ВСУ и Главного управления разведки Минобороны Украины, а также к спискам стран — поставщиков военной помощи и оружия, переданного за время конфликта.
Названа сумма выплат Киева родственникам при потерях в 1,7 миллиона военных
Специальная военная операция на Украине
 
 
