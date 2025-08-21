Многие из списка погибших солдат ВСУ младше возраста мобилизации
Многие из 1,7 млн погибших военнослужащих ВСУ были младше возраста мобилизации
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего военного ВСУ
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего военного ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Многие из погибших военных ВСУ были младше возраста мобилизации, установленного на Украине, следует из предоставленных хакерской группировкой KillNet документов, которые проанализировало РИА Новости.
Речь идет о военнослужащих в возрасте от 19 до 24 лет. Согласно материалам, их ликвидировали в период с августа по ноябрь 2023 года.
© РИА НовостиСписок погибших военных ВСУ, подтверждающий, что многие из них были младше возраста мобилизации
Список погибших военных ВСУ, подтверждающий, что многие из них были младше возраста мобилизации
Эту возрастную категорию допускают к службе в ВСУ на контрактной основе, в том числе по активно продвигаемому украинскими властями и СМИ молодежному "Контракту 18-24".
Владимир Зеленский заявлял, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-24 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы — 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотека под ноль процентов. Позднее Минобороны Украины объявило о запуске этого проекта.
Накануне группировка KillNet подтвердила взлом базы данных Генштаба украинских войск через рабочий компьютер руководителя департамента логистики по фамилии Черных. В ней содержатся сведения о 1,7 миллиона человек, которые погибли или пропали без вести с начала спецоперации. Так, в 2022-м ВСУ потеряли 118,5 тысячи военных, в 2023-м — 405,4 тысячи, в 2024-м — 595 тысяч, в этом году — 621 тысячу.
Взлом базы данных Генштаба ВСУ группировкой KillNet
Взлом базы данных Генштаба ВСУ группировкой KillNet
Фотографии погибших боевиков, их паспортов и военных билетов, свидетельств о смерти и жетонов хранились в облачных ресурсах OneDrive.
Кроме того, хакеры получили доступ к данным командования Сил специальных операций ВСУ и Главного управления разведки Минобороны Украины, а также к спискам стран — поставщиков военной помощи и оружия, переданного за время конфликта.