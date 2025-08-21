Многие из списка погибших солдат ВСУ младше возраста мобилизации

https://ria.ru/20250821/hakery-2036634020.html

2025-08-21T06:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

сша

владимир зеленский

джейк салливан

вооруженные силы украины

в мире

министерство обороны украины

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Многие из погибших военных ВСУ были младше возраста мобилизации, установленного на Украине, следует из предоставленных хакерской группировкой KillNet документов, которые проанализировало РИА Новости. Речь идет о военнослужащих в возрасте от 19 до 24 лет. Согласно материалам, их ликвидировали в период с августа по ноябрь 2023 года. Эту возрастную категорию допускают к службе в ВСУ на контрактной основе, в том числе по активно продвигаемому украинскими властями и СМИ молодежному "Контракту 18-24".Накануне группировка KillNet подтвердила взлом базы данных Генштаба украинских войск через рабочий компьютер руководителя департамента логистики по фамилии Черных. В ней содержатся сведения о 1,7 миллиона человек, которые погибли или пропали без вести с начала спецоперации. Так, в 2022-м ВСУ потеряли 118,5 тысячи военных, в 2023-м — 405,4 тысячи, в 2024-м — 595 тысяч, в этом году — 621 тысячу.Фотографии погибших боевиков, их паспортов и военных билетов, свидетельств о смерти и жетонов хранились в облачных ресурсах OneDrive. Кроме того, хакеры получили доступ к данным командования Сил специальных операций ВСУ и Главного управления разведки Минобороны Украины, а также к спискам стран — поставщиков военной помощи и оружия, переданного за время конфликта.

