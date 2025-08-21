Рейтинг@Mail.ru
12:26 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/gutsul-2036684783.html
В Молдавии выразили надежду на быстрое рассмотрение апелляции по делу Гуцул
2025-08-21T12:26:00+03:00
2025-08-21T12:26:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
sputnik молдова
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033543710_55:126:1280:815_1920x0_80_0_0_bf32f8e38db6a0bd2cbef3e88ebdef22.jpg
КИШИНЕВ, 21 авг - РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Победа" рассчитывает, что Апелляционная палата Кишинева в кратчайшие сроки рассмотрит обжалование приговора в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул, заявила депутат парламента от политсилы Регина Апостолова. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сторона защиты 20 августа обжаловала приговор в Апелляционной палате. "Апелляционная палата еще не дала сроки, когда будут рассматриваться апелляции по приговорам Евгении Гуцул и Светланы Попан. Нам бы хотелось, чтобы такие громкие дела рассматривались в кратчайшие сроки. И надеемся, что решение будет в пользу наших коллег", - заявила Апостолова журналистам. Депутат выразила надежду, что Гуцул может рассчитывать на справедливый суд, в этом случае она окажется на свободе. "Как утверждают адвокаты, и наши, и международные, в 70 томах уголовного дела не нашли доказательств вины наших коллег. Свидетели их не знают, но эти показания вошли в материалы уголовного дела", - добавила Апостолова. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250820/gutsul-2036482493.html
https://ria.ru/20250820/gutsul-2036446906.html
молдавия
кишинев
гагаузия
© Фото : пресс-служба Башкана АТО ГагаузияЕвгения Гуцул
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фото : пресс-служба Башкана АТО Гагаузия
Евгения Гуцул. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 авг - РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Победа" рассчитывает, что Апелляционная палата Кишинева в кратчайшие сроки рассмотрит обжалование приговора в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул, заявила депутат парламента от политсилы Регина Апостолова.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сторона защиты 20 августа обжаловала приговор в Апелляционной палате.
Сторонники главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул во время митинга у СИЗО №13 в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Сторонники Гуцул передали ей письма поддержки
Вчера, 12:39
"Апелляционная палата еще не дала сроки, когда будут рассматриваться апелляции по приговорам Евгении Гуцул и Светланы Попан. Нам бы хотелось, чтобы такие громкие дела рассматривались в кратчайшие сроки. И надеемся, что решение будет в пользу наших коллег", - заявила Апостолова журналистам.
Депутат выразила надежду, что Гуцул может рассчитывать на справедливый суд, в этом случае она окажется на свободе.
"Как утверждают адвокаты, и наши, и международные, в 70 томах уголовного дела не нашли доказательств вины наших коллег. Свидетели их не знают, но эти показания вошли в материалы уголовного дела", - добавила Апостолова.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Защита Гуцул обжаловала приговор
Вчера, 09:53
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулМайя СандуSputnik МолдоваМосковский комсомолецПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
 
 
