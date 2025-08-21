Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США отказались выступить против России в ООН - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:21 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/gruziya-2036618322.html
СМИ: США отказались выступить против России в ООН
СМИ: США отказались выступить против России в ООН - РИА Новости, 21.08.2025
СМИ: США отказались выступить против России в ООН
США впервые отказались осудить Россию за конфликт в Грузии в 2008 году, на это обратил внимание грузинский журнал Tabula. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T01:21:00+03:00
2025-08-21T01:21:00+03:00
в мире
южная осетия
россия
сша
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885603502_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2b6e946530a6bf8cc207e700c1393f0b.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. США впервые отказались осудить Россию за конфликт в Грузии в 2008 году, на это обратил внимание грузинский журнал Tabula.Как пишет издание, несколько членов Совбеза ООН осудили действия России в 17-ю годовщину августовской войны 2008 года, но США в этот раз заявление не поддержали."Примечательно, что это первый случай, когда США не вошли в число подписавших подобное заявление", — говорится в материале.Декларацию подписали такие государства-члены СБ ООН, как Дания, Франция, Греция, Великобритания и Словения, а также будущий непостоянный член Совета — Латвия.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Москва, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Россия признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии. Руководство страны не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.
https://ria.ru/20250820/gruziya-2036492528.html
https://ria.ru/20250819/gruzija-2036336504.html
южная осетия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885603502_136:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_cc1032c78f23c6053a262ee9b4abd17e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная осетия, россия, сша, оон
В мире, Южная Осетия, Россия, США, ООН
СМИ: США отказались выступить против России в ООН

Tabula: США впервые отказались осудить Россию в ООН за войну 2008 года в Грузии

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezЗаседание Совета Безопасности ООН.
Заседание Совета Безопасности ООН. - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Заседание Совета Безопасности ООН. . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. США впервые отказались осудить Россию за конфликт в Грузии в 2008 году, на это обратил внимание грузинский журнал Tabula.
Как пишет издание, несколько членов Совбеза ООН осудили действия России в 17-ю годовщину августовской войны 2008 года, но США в этот раз заявление не поддержали.
Вид на Тбилиси - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В Грузии обратились с радикальным призывом к ЕС по России
Вчера, 13:26
"Примечательно, что это первый случай, когда США не вошли в число подписавших подобное заявление", — говорится в материале.
Декларацию подписали такие государства-члены СБ ООН, как Дания, Франция, Греция, Великобритания и Словения, а также будущий непостоянный член Совета — Латвия.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Москва, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Россия признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии. Руководство страны не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Кобахидзе рассказал, когда ЕС начал шантажировать Грузию
19 августа, 16:25
 
В миреЮжная ОсетияРоссияСШАООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала