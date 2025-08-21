https://ria.ru/20250821/gruziya-2036618322.html
СМИ: США отказались выступить против России в ООН
СМИ: США отказались выступить против России в ООН - РИА Новости, 21.08.2025
СМИ: США отказались выступить против России в ООН
США впервые отказались осудить Россию за конфликт в Грузии в 2008 году, на это обратил внимание грузинский журнал Tabula. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T01:21:00+03:00
2025-08-21T01:21:00+03:00
2025-08-21T01:21:00+03:00
в мире
южная осетия
россия
сша
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885603502_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2b6e946530a6bf8cc207e700c1393f0b.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. США впервые отказались осудить Россию за конфликт в Грузии в 2008 году, на это обратил внимание грузинский журнал Tabula.Как пишет издание, несколько членов Совбеза ООН осудили действия России в 17-ю годовщину августовской войны 2008 года, но США в этот раз заявление не поддержали."Примечательно, что это первый случай, когда США не вошли в число подписавших подобное заявление", — говорится в материале.Декларацию подписали такие государства-члены СБ ООН, как Дания, Франция, Греция, Великобритания и Словения, а также будущий непостоянный член Совета — Латвия.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Москва, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Россия признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии. Руководство страны не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.
https://ria.ru/20250820/gruziya-2036492528.html
https://ria.ru/20250819/gruzija-2036336504.html
южная осетия
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885603502_136:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_cc1032c78f23c6053a262ee9b4abd17e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная осетия, россия, сша, оон
В мире, Южная Осетия, Россия, США, ООН
СМИ: США отказались выступить против России в ООН
Tabula: США впервые отказались осудить Россию в ООН за войну 2008 года в Грузии