СМИ: США отказались выступить против России в ООН

США впервые отказались осудить Россию за конфликт в Грузии в 2008 году, на это обратил внимание грузинский журнал Tabula.

в мире

южная осетия

россия

сша

оон

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. США впервые отказались осудить Россию за конфликт в Грузии в 2008 году, на это обратил внимание грузинский журнал Tabula.Как пишет издание, несколько членов Совбеза ООН осудили действия России в 17-ю годовщину августовской войны 2008 года, но США в этот раз заявление не поддержали."Примечательно, что это первый случай, когда США не вошли в число подписавших подобное заявление", — говорится в материале.Декларацию подписали такие государства-члены СБ ООН, как Дания, Франция, Греция, Великобритания и Словения, а также будущий непостоянный член Совета — Латвия.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Москва, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Россия признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии. Руководство страны не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.

