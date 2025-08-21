Греция одобрила запросы об экстрадиции молдавского олигарха Плахотнюка
КИШИНЕВ, 21 авг - РИА Новости. Греция рассмотрела и одобрила все запросы молдавской стороны об экстрадиции олигарха, бывшего лидера Демпартии Молдавии Владимира Плахотнюка, Кишинев должен определить дату его возвращения на родину, заявил адвокат Лучиан Рогак.
Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка, молдавская прокуратура направила Афинам запрос об его экстрадиции. Суд Афин 13 августа принял решение о его экстрадиции, однако за подготовку процедуры перевозки олигарха на родину отвечает Минюст Молдавии.
"Оба новых запроса — от генпрокуратуры и минюста — были объединены и рассмотрены в рамках одной процедуры, на одном заседании. Теперь всё зависит от властей Молдавии: чтобы они не ставили больше препятствий и не выдвигали искусственные новые запросы. Единственное, что осталось — после подтверждения экстрадиции со стороны греческого Минюста, — это определить как можно более раннюю дату для передачи Владимира Плахотнюка", - заявил Рогак в видеообращении в соцсетях.
По его словам, как только министерство юстиции Греции подтверждает экстрадицию Плахотнюка, ответственность автоматически переходит к молдавским властям.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
