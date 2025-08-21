Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили создать официальные криптообменники - РИА Новости, 21.08.2025
19:19 21.08.2025
В Госдуме предложили создать официальные криптообменники
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Ярослав Самылин и Георгий Арапов направили обращение главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с предложением создать в РФ сеть легальных криптовалютных обменников с физическим присутствием, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным рассмотреть возможность создания сети легальных криптовалютных обменников с физическим присутствием и чёткими требованиями к их работе. Предлагается предусмотреть обязательное минимальное требование к размеру уставного капитала таких компаний, что позволит обеспечить финансовую устойчивость участников рынка", - сказано в документе. Также в нем подчеркивается, что реализация инициативы позволит существенно снизить долю нелегального оборота криптовалют, укрепить доверие граждан к финансовым институтам и обеспечить государство инструментами контроля за денежными потоками. "Прошу Вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, поручить профильным департаментам Банка России проработать вопрос о создании механизма лицензирования легальных криптовалютных обменников с физическим присутствием", - говорится в документе. Авторы отмечают, что создание сети лицензированных обменников даст гражданам возможность совершать операции легально и безопасно, при этом снизив риск мошенничества и вовлечения в криминальные схемы.
госдума рф, россия, криптовалюта, здоровье - общество, финансы, технологии
Госдума РФ, Россия, Криптовалюта, Здоровье - Общество, Финансы, Технологии
Пункт обмена биткоинов в Израиле. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Ярослав Самылин и Георгий Арапов направили обращение главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с предложением создать в РФ сеть легальных криптовалютных обменников с физическим присутствием, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность создания сети легальных криптовалютных обменников с физическим присутствием и чёткими требованиями к их работе. Предлагается предусмотреть обязательное минимальное требование к размеру уставного капитала таких компаний, что позволит обеспечить финансовую устойчивость участников рынка", - сказано в документе.
Также в нем подчеркивается, что реализация инициативы позволит существенно снизить долю нелегального оборота криптовалют, укрепить доверие граждан к финансовым институтам и обеспечить государство инструментами контроля за денежными потоками.
"Прошу Вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, поручить профильным департаментам Банка России проработать вопрос о создании механизма лицензирования легальных криптовалютных обменников с физическим присутствием", - говорится в документе.
Авторы отмечают, что создание сети лицензированных обменников даст гражданам возможность совершать операции легально и безопасно, при этом снизив риск мошенничества и вовлечения в криминальные схемы.
