В Госдуме предложили создать официальные криптообменники

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Ярослав Самылин и Георгий Арапов направили обращение главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с предложением создать... РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Ярослав Самылин и Георгий Арапов направили обращение главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с предложением создать в РФ сеть легальных криптовалютных обменников с физическим присутствием, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным рассмотреть возможность создания сети легальных криптовалютных обменников с физическим присутствием и чёткими требованиями к их работе. Предлагается предусмотреть обязательное минимальное требование к размеру уставного капитала таких компаний, что позволит обеспечить финансовую устойчивость участников рынка", - сказано в документе. Также в нем подчеркивается, что реализация инициативы позволит существенно снизить долю нелегального оборота криптовалют, укрепить доверие граждан к финансовым институтам и обеспечить государство инструментами контроля за денежными потоками. "Прошу Вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, поручить профильным департаментам Банка России проработать вопрос о создании механизма лицензирования легальных криптовалютных обменников с физическим присутствием", - говорится в документе. Авторы отмечают, что создание сети лицензированных обменников даст гражданам возможность совершать операции легально и безопасно, при этом снизив риск мошенничества и вовлечения в криминальные схемы.

