В Госдуме назвали цель попытки диверсии ВСУ в Черном море - РИА Новости, 21.08.2025
09:37 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/gosduma-2036650961.html
В Госдуме назвали цель попытки диверсии ВСУ в Черном море
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Попытка диверсии ВСУ в Черном море направлена на срыв мирных переговоров, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь с 19 на 20 августа ВСУ предприняли попытку осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря с использованием десантных катеров в направлении Крыма. Попытку пресекли при помощи расчетов беспилотников. "Все это киевский режим делает для того, чтобы сорвать мирные переговоры и продолжить военный конфликт с Россией. И без согласования со странами Западной Европы такие атаки не происходят", - сказал Ивлев. По его словам, не исключено, что попытка теракта на Крымском мосту и попытка высадки десанта ВСУ на западном побережье Крыма - это звенья одной цепи и должны были произойти синхронно. "Но не сложилось, благодаря ФСБ и армии России. Спасибо расчетам БПЛА, спасибо Черноморскому флоту, которые сорвали диверсионно-террористическую атаку на Крым. Крымский БАРС (подразделения территориальной обороны) также всегда готов достойно отразить нападение врага", - сказал Ивлев. ФСБ ранее сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику. Взрывное устройство доставили из Украины транзитом через ряд стран и российско-грузинскую границу. Задержаны все причастные ко ввозу бомбы в РФ.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБерег Черного моря
Берег Черного моря. Архивное фото
