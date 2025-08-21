В Госдуме назвали цель попытки диверсии ВСУ в Черном море
Ивлев заявил попытка диверсии ВСУ в Черном море направлена на срыв переговоров
Берег Черного моря. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Попытка диверсии ВСУ в Черном море направлена на срыв мирных переговоров, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь с 19 на 20 августа ВСУ предприняли попытку осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря с использованием десантных катеров в направлении Крыма. Попытку пресекли при помощи расчетов беспилотников.
"Все это киевский режим делает для того, чтобы сорвать мирные переговоры и продолжить военный конфликт с Россией. И без согласования со странами Западной Европы такие атаки не происходят", - сказал Ивлев.
По его словам, не исключено, что попытка теракта на Крымском мосту и попытка высадки десанта ВСУ на западном побережье Крыма - это звенья одной цепи и должны были произойти синхронно.
"Но не сложилось, благодаря ФСБ и армии России. Спасибо расчетам БПЛА, спасибо Черноморскому флоту, которые сорвали диверсионно-террористическую атаку на Крым. Крымский БАРС (подразделения территориальной обороны) также всегда готов достойно отразить нападение врага", - сказал Ивлев.
ФСБ ранее сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику. Взрывное устройство доставили из Украины транзитом через ряд стран и российско-грузинскую границу. Задержаны все причастные ко ввозу бомбы в РФ.