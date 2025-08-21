Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме обвинили Зеленского в сокрытии реальных потерь ВСУ
09:30 21.08.2025
В Госдуме обвинили Зеленского в сокрытии реальных потерь ВСУ
В Госдуме обвинили Зеленского в сокрытии реальных потерь ВСУ
в мире
михаил шеремет
владимир зеленский
вооруженные силы украины
госдума рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Киевские власти во главе с Владимиром Зеленским обманывают украинский народ, скрывая реальные потери в рядах ВСУ, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее российская хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных. "Это свидетельствует о чудовищной лжи и лицемерии Зеленского, скрывающего от широкой общественности реальные потери на полях сражений", - сказал Шеремет. По его словам, для сокрытия потерь украинская сторона, в том числе, использует переносные крематории. "Эти крематории распределены по всей линии фронта, чтобы таким образом утаивать чудовищные безвозвратные утраты в рядах ВСУ", - сказал депутат. Шеремет подчеркнул, что для киевских властей куда выгоднее объявить погибших военнослужащих без вести пропавшими, чем выплачивать их родственникам материальные компенсации. "Как говорится, кому война, а кому мать родна", - подчеркнул депутат.
в мире, михаил шеремет, владимир зеленский, вооруженные силы украины, госдума рф
В мире, Михаил Шеремет, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Киевские власти во главе с Владимиром Зеленским обманывают украинский народ, скрывая реальные потери в рядах ВСУ, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее российская хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных.
"Это свидетельствует о чудовищной лжи и лицемерии Зеленского, скрывающего от широкой общественности реальные потери на полях сражений", - сказал Шеремет.
По его словам, для сокрытия потерь украинская сторона, в том числе, использует переносные крематории.
"Эти крематории распределены по всей линии фронта, чтобы таким образом утаивать чудовищные безвозвратные утраты в рядах ВСУ", - сказал депутат.
Шеремет подчеркнул, что для киевских властей куда выгоднее объявить погибших военнослужащих без вести пропавшими, чем выплачивать их родственникам материальные компенсации.
"Как говорится, кому война, а кому мать родна", - подчеркнул депутат.
В миреМихаил ШереметВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
