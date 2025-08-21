Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, кто сможет исполнять обязанности врачей с 1 сентября - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:29 21.08.2025 (обновлено: 10:23 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/gosduma-2036625406.html
В Госдуме рассказали, кто сможет исполнять обязанности врачей с 1 сентября
В Госдуме рассказали, кто сможет исполнять обязанности врачей с 1 сентября - РИА Новости, 21.08.2025
В Госдуме рассказали, кто сможет исполнять обязанности врачей с 1 сентября
В России с 1 сентября фельдшеры и акушерки при нехватке специалистов или их временном отсутствии смогут исполнять обязанности лечащих врачей, включая... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T03:29:00+03:00
2025-08-21T10:23:00+03:00
общество
россия
тамара фролова
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В России с 1 сентября фельдшеры и акушерки при нехватке специалистов или их временном отсутствии смогут исполнять обязанности лечащих врачей, включая терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова. "С 1 сентября вступает в силу приказ Минздрава России, утверждающий порядок возложения отдельных функций лечащего врача на фельдшера и акушерку. До сих пор их полномочия были ограничены, но новый приказ легализует практику делегирования врачебных функций при отсутствии специалистов с высшим образованием или их нехватке", — сказала Фролова. Парламентарий добавила, что новый порядок будет применяться только в рамках оказания первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи. "Кроме того, приказ расширил список подразделений, в которых функции лечащего врача можно возложить на фельдшера — это фельдшерские пункты, врачебные амбулатории и поликлиники, ранее в списке были только фельдшерско-акушерский пункт и фельдшерский здравпункт. Делегировать полномочия врача медработникам среднего звена может руководитель медицинской организации своим внутренним приказом", — отметила она. Фролова подчеркнула, что грамотный средний медицинский работник с большим стажем работы может собрать анамнез заболевания, провести минимальный осмотр пациента, сделать простые обследования: записать электрокардиограмму, сделать экспресс-анализ сахара крови, измерить внутриглазное давление, а выполнив необходимые процедуры и заподозрив заболевание, направить уже к нужному специалисту. "Также они могут назначать и применять лекарственные препараты, включая наркотические и психотропные средства, безусловно, в рамках утвержденных стандартов. Данная мера призвана минимизировать риски осложнений и улучшать качество жизни пациентов, находящихся под наблюдением", — уточнила она. По ее мнению, принятие данного решения продиктовано сложившейся ситуацией, связанной с дефицитом врачебных кадров, особенно в удаленных сельских территориях, что, несомненно, влияет на доступность и качество оказываемой медицинской помощи.
https://ria.ru/20250801/gosduma-2032750004.html
https://ria.ru/20250812/vlasti-2034716044.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, тамара фролова, госдума рф
Общество, Россия, Тамара Фролова, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, кто сможет исполнять обязанности врачей с 1 сентября

Депутат Фролова: с 1 сентября обязанности врачей смогут исполнять фельдшеры

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В России с 1 сентября фельдшеры и акушерки при нехватке специалистов или их временном отсутствии смогут исполнять обязанности лечащих врачей, включая терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.
"С 1 сентября вступает в силу приказ Минздрава России, утверждающий порядок возложения отдельных функций лечащего врача на фельдшера и акушерку. До сих пор их полномочия были ограничены, но новый приказ легализует практику делегирования врачебных функций при отсутствии специалистов с высшим образованием или их нехватке", — сказала Фролова.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
В Госдуме предложили ввести верификацию для врачей в интернете
1 августа, 04:40
Парламентарий добавила, что новый порядок будет применяться только в рамках оказания первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи.
"Кроме того, приказ расширил список подразделений, в которых функции лечащего врача можно возложить на фельдшера — это фельдшерские пункты, врачебные амбулатории и поликлиники, ранее в списке были только фельдшерско-акушерский пункт и фельдшерский здравпункт. Делегировать полномочия врача медработникам среднего звена может руководитель медицинской организации своим внутренним приказом", — отметила она.
Фролова подчеркнула, что грамотный средний медицинский работник с большим стажем работы может собрать анамнез заболевания, провести минимальный осмотр пациента, сделать простые обследования: записать электрокардиограмму, сделать экспресс-анализ сахара крови, измерить внутриглазное давление, а выполнив необходимые процедуры и заподозрив заболевание, направить уже к нужному специалисту.
"Также они могут назначать и применять лекарственные препараты, включая наркотические и психотропные средства, безусловно, в рамках утвержденных стандартов. Данная мера призвана минимизировать риски осложнений и улучшать качество жизни пациентов, находящихся под наблюдением", — уточнила она.
По ее мнению, принятие данного решения продиктовано сложившейся ситуацией, связанной с дефицитом врачебных кадров, особенно в удаленных сельских территориях, что, несомненно, влияет на доступность и качество оказываемой медицинской помощи.
Девушка открывает дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Учителя и врачи в Приморье смогут выкупить арендное жилье
12 августа, 08:14
 
ОбществоРоссияТамара ФроловаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала