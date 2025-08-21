https://ria.ru/20250821/gosduma-2036625406.html

В Госдуме рассказали, кто сможет исполнять обязанности врачей с 1 сентября

В Госдуме рассказали, кто сможет исполнять обязанности врачей с 1 сентября - РИА Новости, 21.08.2025

В Госдуме рассказали, кто сможет исполнять обязанности врачей с 1 сентября

В России с 1 сентября фельдшеры и акушерки при нехватке специалистов или их временном отсутствии смогут исполнять обязанности лечащих врачей, включая... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T03:29:00+03:00

2025-08-21T03:29:00+03:00

2025-08-21T10:23:00+03:00

общество

россия

тамара фролова

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В России с 1 сентября фельдшеры и акушерки при нехватке специалистов или их временном отсутствии смогут исполнять обязанности лечащих врачей, включая терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова. "С 1 сентября вступает в силу приказ Минздрава России, утверждающий порядок возложения отдельных функций лечащего врача на фельдшера и акушерку. До сих пор их полномочия были ограничены, но новый приказ легализует практику делегирования врачебных функций при отсутствии специалистов с высшим образованием или их нехватке", — сказала Фролова. Парламентарий добавила, что новый порядок будет применяться только в рамках оказания первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи. "Кроме того, приказ расширил список подразделений, в которых функции лечащего врача можно возложить на фельдшера — это фельдшерские пункты, врачебные амбулатории и поликлиники, ранее в списке были только фельдшерско-акушерский пункт и фельдшерский здравпункт. Делегировать полномочия врача медработникам среднего звена может руководитель медицинской организации своим внутренним приказом", — отметила она. Фролова подчеркнула, что грамотный средний медицинский работник с большим стажем работы может собрать анамнез заболевания, провести минимальный осмотр пациента, сделать простые обследования: записать электрокардиограмму, сделать экспресс-анализ сахара крови, измерить внутриглазное давление, а выполнив необходимые процедуры и заподозрив заболевание, направить уже к нужному специалисту. "Также они могут назначать и применять лекарственные препараты, включая наркотические и психотропные средства, безусловно, в рамках утвержденных стандартов. Данная мера призвана минимизировать риски осложнений и улучшать качество жизни пациентов, находящихся под наблюдением", — уточнила она. По ее мнению, принятие данного решения продиктовано сложившейся ситуацией, связанной с дефицитом врачебных кадров, особенно в удаленных сельских территориях, что, несомненно, влияет на доступность и качество оказываемой медицинской помощи.

https://ria.ru/20250801/gosduma-2032750004.html

https://ria.ru/20250812/vlasti-2034716044.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, тамара фролова, госдума рф