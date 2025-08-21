https://ria.ru/20250821/gosduma-2036620998.html

В Госдуме назвали позицию Трампа по Крыму честной

В Госдуме назвали позицию Трампа по Крыму честной - РИА Новости, 21.08.2025

В Госдуме назвали позицию Трампа по Крыму честной

Президент США Дональд Трамп демонстрирует честную позицию в отношении российского Крыма, давая объективные и непредвзятые оценки, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T02:21:00+03:00

2025-08-21T02:21:00+03:00

2025-08-21T02:34:00+03:00

республика крым

россия

сша

дональд трамп

михаил шеремет

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035692997_0:126:2183:1354_1920x0_80_0_0_ae67b7710a7e97b742986e6c3f39e4d3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп демонстрирует честную позицию в отношении российского Крыма, давая объективные и непредвзятые оценки, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее Трамп в интервью журналисту Марку Левину назвал Крым прекрасным. До этого американский президент заявлял, что Киев не сможет вернуть Крым, назвав это невозможным. "Президент Трамп демонстрирует честную позицию в отношении российского статуса Крыма, называя вещи своими имена, без политических суеверий. Его оценки объективны и непредвзяты", - сказал Шеремет. При этом, по его словам, в силу того что Трамп никогда не был в Крыму, у него нет полного понимания ментальности крымчан. "Крымчане всегда стремились вернуться на свою историческую родину в Россию. Их любовь к России невозможно ничем купить или измерять. Крым – это не только русская земля, но и русский дух", - сказал депутат.

https://ria.ru/20250818/tramp-2036070381.html

https://ria.ru/20250820/krym-2036433749.html

республика крым

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика крым, россия, сша, дональд трамп, михаил шеремет, госдума рф