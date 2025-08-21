Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали позицию Трампа по Крыму честной
02:21 21.08.2025 (обновлено: 02:34 21.08.2025)
В Госдуме назвали позицию Трампа по Крыму честной
Президент США Дональд Трамп демонстрирует честную позицию в отношении российского Крыма, давая объективные и непредвзятые оценки, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 21.08.2025
республика крым
россия
сша
дональд трамп
михаил шеремет
госдума рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп демонстрирует честную позицию в отношении российского Крыма, давая объективные и непредвзятые оценки, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее Трамп в интервью журналисту Марку Левину назвал Крым прекрасным. До этого американский президент заявлял, что Киев не сможет вернуть Крым, назвав это невозможным. "Президент Трамп демонстрирует честную позицию в отношении российского статуса Крыма, называя вещи своими имена, без политических суеверий. Его оценки объективны и непредвзяты", - сказал Шеремет. При этом, по его словам, в силу того что Трамп никогда не был в Крыму, у него нет полного понимания ментальности крымчан. "Крымчане всегда стремились вернуться на свою историческую родину в Россию. Их любовь к России невозможно ничем купить или измерять. Крым – это не только русская земля, но и русский дух", - сказал депутат.
республика крым, россия, сша, дональд трамп, михаил шеремет, госдума рф
Республика Крым, Россия, США, Дональд Трамп, Михаил Шеремет, Госдума РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп демонстрирует честную позицию в отношении российского Крыма, давая объективные и непредвзятые оценки, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее Трамп в интервью журналисту Марку Левину назвал Крым прекрасным. До этого американский президент заявлял, что Киев не сможет вернуть Крым, назвав это невозможным.
"Президент Трамп демонстрирует честную позицию в отношении российского статуса Крыма, называя вещи своими имена, без политических суеверий. Его оценки объективны и непредвзяты", - сказал Шеремет.
При этом, по его словам, в силу того что Трамп никогда не был в Крыму, у него нет полного понимания ментальности крымчан.
"Крымчане всегда стремились вернуться на свою историческую родину в Россию. Их любовь к России невозможно ничем купить или измерять. Крым – это не только русская земля, но и русский дух", - сказал депутат.
