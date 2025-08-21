https://ria.ru/20250821/gosduma-2036617843.html

В Госдуме предложили новые меры против фиктивных браков ради получения ВНЖ

В Госдуме предложили новые меры против фиктивных браков ради получения ВНЖ - РИА Новости, 21.08.2025

В Госдуме предложили новые меры против фиктивных браков ради получения ВНЖ

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру внутренних дел России... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T01:05:00+03:00

2025-08-21T01:05:00+03:00

2025-08-21T01:05:00+03:00

общество

россия

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093423_0:23:3051:1739_1920x0_80_0_0_46a8b84ed3e0a7f0f3fc6f83b3834075.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с предложением расширить комплекс мер, направленных на исключение возможности заключения фиктивных браков для получения иностранцами разрешения на временное проживание, в частности, предлагается закрепить обязанность прохождения супругами собеседования и тестирования, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаю для получения миграционного статуса иностранным гражданином закрепить обязанность прохождения супругами собеседования и тестирования, при необходимости – ежегодного", - сказано в письме. Также предлагается закрепить обязанность осуществления визита уполномоченными органами в место проживания супругов с целью подтверждения ведения ими совместного хозяйства, доказывания супругами заключения брака с целью создания семьи путем предоставления в соответствующие органы общих фотографий, банковских выписок и других подтверждений по требованию органов власти, а также проведения при необходимости опроса соседей, друзей и родственников супругов. По мнению Лантратовой, данные меры позволят на ранних этапах пресечь случаи незаконного пребывания на территории России и дальнейшего получения гражданства недобросовестными иностранными гражданами, защитят от деградации институт семьи, а также создадут препятствия для использования брака с россиянками для легализации последователей радикальных религиозных течений. Она напомнила, что недавно принятым Федеральным законом от 26 октября 2024 года (№ 358-ФЗ) был введен комплекс мер, направленный на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами миграционного статуса на территории РФ. По словам политика, законом был установлен минимальный срок (3 года) нахождения в браке с гражданином России, соблюдение которого необходимо для получения разрешения на временное проживание в упрощенном порядке (вне квоты).

https://ria.ru/20250817/migranty-2035882424.html

https://ria.ru/20250812/klass-2034854103.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, госдума рф