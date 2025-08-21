https://ria.ru/20250821/gorlovka-2036873267.html
Дроны ВСУ повредили котельную в Горловке
Дроны ВСУ повредили котельную в Горловке - РИА Новости, 21.08.2025
Дроны ВСУ повредили котельную в Горловке
Котельная предприятия "Донбасстеплоэнерго" повреждена при атаке ударных беспилотников ВСУ по Горловке в ДНР, сообщает управление правительства республики по... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T23:29:00+03:00
2025-08-21T23:29:00+03:00
2025-08-21T23:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030822518_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_a642f013fe216d3e763c106b9ec154df.jpg
ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Котельная предприятия "Донбасстеплоэнерго" повреждена при атаке ударных беспилотников ВСУ по Горловке в ДНР, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "По оперативным линиям управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 21 августа по состоянию на 23.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов республики: Калининский район, атаки ударного БПЛА в 12.25 и 13.50 - котельная № 127 ГУП ДНР "Донбасстеплоэнерго" по улице Магистральной", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Управление также уточнило, что в четверг в полночь при атаке БПЛА украинских войск в Никитском районе Горловки поврежден частный жилой дом по улице Артиллеристов. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030822518_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_a9c589f6e765de7fb59fe6a479b445cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Дроны ВСУ повредили котельную в Горловке
При атаке дронов на Горловку повреждения получила котельная Донбасстеплоэнерго