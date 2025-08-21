https://ria.ru/20250821/gorlovka-2036873267.html

Дроны ВСУ повредили котельную в Горловке

Дроны ВСУ повредили котельную в Горловке - РИА Новости, 21.08.2025

Дроны ВСУ повредили котельную в Горловке

Котельная предприятия "Донбасстеплоэнерго" повреждена при атаке ударных беспилотников ВСУ по Горловке в ДНР, сообщает управление правительства республики по... РИА Новости, 21.08.2025

ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Котельная предприятия "Донбасстеплоэнерго" повреждена при атаке ударных беспилотников ВСУ по Горловке в ДНР, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "По оперативным линиям управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 21 августа по состоянию на 23.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов республики: Калининский район, атаки ударного БПЛА в 12.25 и 13.50 - котельная № 127 ГУП ДНР "Донбасстеплоэнерго" по улице Магистральной", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Управление также уточнило, что в четверг в полночь при атаке БПЛА украинских войск в Никитском районе Горловки поврежден частный жилой дом по улице Артиллеристов. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

