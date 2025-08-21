https://ria.ru/20250821/glava-2036822627.html

Глава полиции Словакии потеряла сознание во время выступления

БРАТИСЛАВА, 21 авг - РИА Новости. Глава полиции Словакии, генерал Яна Машкарова во время пресс-конференции потеряла сознание, передает корреспондент РИА Новости. В четверг глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток и глава полиции вышли на пресс-конференцию, посвященную росту случаев телефонного и интернет-мошенничества в стране. Трансляцию вели на своих YouTube-каналах словацкие СМИ. После вступительной речи министр передал слово главе полиции. Машкарова начала говорить, но вскоре пожаловалась на самочувствие. "Прошу прощения, мне как-то плохо, не знаю почему. Я должна закончить свою презентацию и…" - сказала Машкарова, стоя за трибуной. Глава полиции не договорила, начав терять сознание. Рядом стоящие люди, включая министра внутренних дел республики, подхватили ее и осторожно уложили на пол. Трансляция была после этого прекращена. После небольшого перерыва трансляция пресс-конференции возобновилась. Пока выступали другие спикеры, Машкарова сидела на стуле. Когда все выступления были закончены, она подошла к трибуне и взяла слово. "Я хотела всем сказать, что я в порядке. Видите сами: это такая серьезная тема, что ей удалось меня свалить", - пошутила глава полиции. Она добавила, что причиной ее плохого самочувствия могло стать низкое давление на фоне изменившейся погоды. Машкарова возглавила словацкую полицию в январе. Она стала первой женщиной в истории страны, которая была назначена на этот пост.

