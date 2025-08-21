Рейтинг@Mail.ru
Глава полиции Словакии потеряла сознание во время выступления - РИА Новости, 21.08.2025
18:12 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/glava-2036822627.html
Глава полиции Словакии потеряла сознание во время выступления
Глава полиции Словакии потеряла сознание во время выступления - РИА Новости, 21.08.2025
Глава полиции Словакии потеряла сознание во время выступления
в мире
словакия
БРАТИСЛАВА, 21 авг - РИА Новости. Глава полиции Словакии, генерал Яна Машкарова во время пресс-конференции потеряла сознание, передает корреспондент РИА Новости. В четверг глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток и глава полиции вышли на пресс-конференцию, посвященную росту случаев телефонного и интернет-мошенничества в стране. Трансляцию вели на своих YouTube-каналах словацкие СМИ. После вступительной речи министр передал слово главе полиции. Машкарова начала говорить, но вскоре пожаловалась на самочувствие. "Прошу прощения, мне как-то плохо, не знаю почему. Я должна закончить свою презентацию и…" - сказала Машкарова, стоя за трибуной. Глава полиции не договорила, начав терять сознание. Рядом стоящие люди, включая министра внутренних дел республики, подхватили ее и осторожно уложили на пол. Трансляция была после этого прекращена. После небольшого перерыва трансляция пресс-конференции возобновилась. Пока выступали другие спикеры, Машкарова сидела на стуле. Когда все выступления были закончены, она подошла к трибуне и взяла слово. "Я хотела всем сказать, что я в порядке. Видите сами: это такая серьезная тема, что ей удалось меня свалить", - пошутила глава полиции. Она добавила, что причиной ее плохого самочувствия могло стать низкое давление на фоне изменившейся погоды. Машкарова возглавила словацкую полицию в январе. Она стала первой женщиной в истории страны, которая была назначена на этот пост.
словакия
в мире, словакия
В мире, Словакия
Глава полиции Словакии потеряла сознание во время выступления

Глава полиции Словакии Машкарова потеряла сознание на пресс-конференции

БРАТИСЛАВА, 21 авг - РИА Новости. Глава полиции Словакии, генерал Яна Машкарова во время пресс-конференции потеряла сознание, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток и глава полиции вышли на пресс-конференцию, посвященную росту случаев телефонного и интернет-мошенничества в стране. Трансляцию вели на своих YouTube-каналах словацкие СМИ. После вступительной речи министр передал слово главе полиции. Машкарова начала говорить, но вскоре пожаловалась на самочувствие.
"Прошу прощения, мне как-то плохо, не знаю почему. Я должна закончить свою презентацию и…" - сказала Машкарова, стоя за трибуной.
Глава полиции не договорила, начав терять сознание. Рядом стоящие люди, включая министра внутренних дел республики, подхватили ее и осторожно уложили на пол. Трансляция была после этого прекращена.
После небольшого перерыва трансляция пресс-конференции возобновилась. Пока выступали другие спикеры, Машкарова сидела на стуле. Когда все выступления были закончены, она подошла к трибуне и взяла слово.
"Я хотела всем сказать, что я в порядке. Видите сами: это такая серьезная тема, что ей удалось меня свалить", - пошутила глава полиции.
Она добавила, что причиной ее плохого самочувствия могло стать низкое давление на фоне изменившейся погоды.
Машкарова возглавила словацкую полицию в январе. Она стала первой женщиной в истории страны, которая была назначена на этот пост.
