https://ria.ru/20250821/glava-2036822627.html
Глава полиции Словакии потеряла сознание во время выступления
Глава полиции Словакии потеряла сознание во время выступления - РИА Новости, 21.08.2025
Глава полиции Словакии потеряла сознание во время выступления
Глава полиции Словакии, генерал Яна Машкарова во время пресс-конференции потеряла сознание, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T18:12:00+03:00
2025-08-21T18:12:00+03:00
2025-08-21T18:12:00+03:00
в мире
словакия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036818400_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ad865447e9557c09ca2c810c99998743.jpg
БРАТИСЛАВА, 21 авг - РИА Новости. Глава полиции Словакии, генерал Яна Машкарова во время пресс-конференции потеряла сознание, передает корреспондент РИА Новости. В четверг глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток и глава полиции вышли на пресс-конференцию, посвященную росту случаев телефонного и интернет-мошенничества в стране. Трансляцию вели на своих YouTube-каналах словацкие СМИ. После вступительной речи министр передал слово главе полиции. Машкарова начала говорить, но вскоре пожаловалась на самочувствие. "Прошу прощения, мне как-то плохо, не знаю почему. Я должна закончить свою презентацию и…" - сказала Машкарова, стоя за трибуной. Глава полиции не договорила, начав терять сознание. Рядом стоящие люди, включая министра внутренних дел республики, подхватили ее и осторожно уложили на пол. Трансляция была после этого прекращена. После небольшого перерыва трансляция пресс-конференции возобновилась. Пока выступали другие спикеры, Машкарова сидела на стуле. Когда все выступления были закончены, она подошла к трибуне и взяла слово. "Я хотела всем сказать, что я в порядке. Видите сами: это такая серьезная тема, что ей удалось меня свалить", - пошутила глава полиции. Она добавила, что причиной ее плохого самочувствия могло стать низкое давление на фоне изменившейся погоды. Машкарова возглавила словацкую полицию в январе. Она стала первой женщиной в истории страны, которая была назначена на этот пост.
https://ria.ru/20250818/sud-2036065538.html
https://ria.ru/20250818/kamchatka-2035992067.html
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036818400_422:0:1862:1080_1920x0_80_0_0_3f48b9b4682b06f8ef149f20be5c4be3.jpg
Глава полиции Словакии потеряла сознание во время пресс-конференции
Глава полиции Словакии во время пресс-конференции потеряла сознание
2025-08-21T18:12
true
PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия
Глава полиции Словакии потеряла сознание во время выступления
Глава полиции Словакии Машкарова потеряла сознание на пресс-конференции
БРАТИСЛАВА, 21 авг - РИА Новости. Глава полиции Словакии, генерал Яна Машкарова во время пресс-конференции потеряла сознание, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг глава МВД Словакии
Матуш Шутай-Эшток и глава полиции вышли на пресс-конференцию, посвященную росту случаев телефонного и интернет-мошенничества в стране. Трансляцию вели на своих YouTube-каналах словацкие СМИ. После вступительной речи министр передал слово главе полиции. Машкарова начала говорить, но вскоре пожаловалась на самочувствие.
"Прошу прощения, мне как-то плохо, не знаю почему. Я должна закончить свою презентацию и…" - сказала Машкарова, стоя за трибуной.
Глава полиции не договорила, начав терять сознание. Рядом стоящие люди, включая министра внутренних дел республики, подхватили ее и осторожно уложили на пол. Трансляция была после этого прекращена.
После небольшого перерыва трансляция пресс-конференции возобновилась. Пока выступали другие спикеры, Машкарова сидела на стуле. Когда все выступления были закончены, она подошла к трибуне и взяла слово.
"Я хотела всем сказать, что я в порядке. Видите сами: это такая серьезная тема, что ей удалось меня свалить", - пошутила глава полиции.
Она добавила, что причиной ее плохого самочувствия могло стать низкое давление на фоне изменившейся погоды.
Машкарова возглавила словацкую полицию в январе. Она стала первой женщиной в истории страны, которая была назначена на этот пост.