https://ria.ru/20250821/glava-2036615980.html

Глава "Росатома" отметил самоотверженный труд работников атомной отрасли

Глава "Росатома" отметил самоотверженный труд работников атомной отрасли - РИА Новости, 21.08.2025

Глава "Росатома" отметил самоотверженный труд работников атомной отрасли

Самоотверженный труд работников атомной отрасли закладывает основу будущего благополучия России, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T00:21:00+03:00

2025-08-21T00:21:00+03:00

2025-08-21T00:21:00+03:00

россия

нижний новгород

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024235117_0:48:3044:1760_1920x0_80_0_0_ed2eed892b4ebd2679856d2bec0afa02.jpg

Н.НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Самоотверженный труд работников атомной отрасли закладывает основу будущего благополучия России, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Он выступил на прошедшем в среду в Нижнем Новгороде торжественном мероприятии по случаю 80-летия атомной отрасли РФ. "Главное чувство, которое у меня есть сегодня, - это чувство благодарности. Благодарности тем, кто 80 лет назад решил задачи в разрушенной войной стране. Тем, кто, рискуя жизнью и здоровьем, спас нашу страну, сберег великую Победу нашей Родины. Тем, кто строил АЭС в России за рубежом, тем, кто исследовал материю и занимался добычей урана", - сказал Лихачев. "Огромная благодарность и низкий поклон нашим ветеранам. Они сегодня в строю, они сегодня продолжают двигаться вместе с нами вперед", - добавил он. Не меньший вклад в сегодняшнее развитие страны вносит нынешнее поколение отечественных атомщиков, отметил Лихачев. "Огромное спасибо за ваш самоотверженный, мужественный труд!... Вы - герои нашего времени. В вашей работе - основа будущего благополучия нашей страны. И сегодня, как никогда, чувствуется эта великая связь времен", - подчеркнул глава "Росатома".

https://ria.ru/20250820/rossiya-2036608545.html

https://ria.ru/20250820/kirienko-2036610799.html

россия

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, нижний новгород, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"