Рейтинг@Mail.ru
Глава "Росатома" отметил самоотверженный труд работников атомной отрасли - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:21 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/glava-2036615980.html
Глава "Росатома" отметил самоотверженный труд работников атомной отрасли
Глава "Росатома" отметил самоотверженный труд работников атомной отрасли - РИА Новости, 21.08.2025
Глава "Росатома" отметил самоотверженный труд работников атомной отрасли
Самоотверженный труд работников атомной отрасли закладывает основу будущего благополучия России, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T00:21:00+03:00
2025-08-21T00:21:00+03:00
россия
нижний новгород
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024235117_0:48:3044:1760_1920x0_80_0_0_ed2eed892b4ebd2679856d2bec0afa02.jpg
Н.НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Самоотверженный труд работников атомной отрасли закладывает основу будущего благополучия России, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Он выступил на прошедшем в среду в Нижнем Новгороде торжественном мероприятии по случаю 80-летия атомной отрасли РФ. "Главное чувство, которое у меня есть сегодня, - это чувство благодарности. Благодарности тем, кто 80 лет назад решил задачи в разрушенной войной стране. Тем, кто, рискуя жизнью и здоровьем, спас нашу страну, сберег великую Победу нашей Родины. Тем, кто строил АЭС в России за рубежом, тем, кто исследовал материю и занимался добычей урана", - сказал Лихачев. "Огромная благодарность и низкий поклон нашим ветеранам. Они сегодня в строю, они сегодня продолжают двигаться вместе с нами вперед", - добавил он. Не меньший вклад в сегодняшнее развитие страны вносит нынешнее поколение отечественных атомщиков, отметил Лихачев. "Огромное спасибо за ваш самоотверженный, мужественный труд!... Вы - герои нашего времени. В вашей работе - основа будущего благополучия нашей страны. И сегодня, как никогда, чувствуется эта великая связь времен", - подчеркнул глава "Росатома".
https://ria.ru/20250820/rossiya-2036608545.html
https://ria.ru/20250820/kirienko-2036610799.html
россия
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024235117_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_16f0e5eb57d1e076d74156e6da9121f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нижний новгород, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Нижний Новгород, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Глава "Росатома" отметил самоотверженный труд работников атомной отрасли

Лихачев: труд атомщиков закладывает основу будущего благополучия России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлексей Лихачев
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
Н.НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Самоотверженный труд работников атомной отрасли закладывает основу будущего благополучия России, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Он выступил на прошедшем в среду в Нижнем Новгороде торжественном мероприятии по случаю 80-летия атомной отрасли РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Путин отметил роль атомной отрасли в развитии ОПК
Вчера, 22:21
"Главное чувство, которое у меня есть сегодня, - это чувство благодарности. Благодарности тем, кто 80 лет назад решил задачи в разрушенной войной стране. Тем, кто, рискуя жизнью и здоровьем, спас нашу страну, сберег великую Победу нашей Родины. Тем, кто строил АЭС в России за рубежом, тем, кто исследовал материю и занимался добычей урана", - сказал Лихачев.
"Огромная благодарность и низкий поклон нашим ветеранам. Они сегодня в строю, они сегодня продолжают двигаться вместе с нами вперед", - добавил он.
Не меньший вклад в сегодняшнее развитие страны вносит нынешнее поколение отечественных атомщиков, отметил Лихачев.
"Огромное спасибо за ваш самоотверженный, мужественный труд!... Вы - герои нашего времени. В вашей работе - основа будущего благополучия нашей страны. И сегодня, как никогда, чувствуется эта великая связь времен", - подчеркнул глава "Росатома".
Сергей Кириенко на мероприятии по случаю 80-летия атомной отрасли - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Кириенко в юбилей атомной отрасли выступил со звездой Героя России
Вчера, 23:03
 
РоссияНижний НовгородАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала