СМИ: в Германии учительница провела 16 лет на больничном, получая зарплату
Суд в Германии направил на диспансеризацию педагога, которой c 2009 года начислялась заработная плата, несмотря на то, что она за все эти годы ни разу не... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T21:58:00+03:00
БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Суд в Германии направил на диспансеризацию педагога, которой c 2009 года начислялась заработная плата, несмотря на то, что она за все эти годы ни разу не посетила место работы по причине болезни, сообщает журнал Spiegel. "Учительница из Рурской области, которая находится на больничном с 2009 года, спустя годы после первой выдачи больничного листа должна пройти обследование у ведомственного врача. Такое решение принял высший административный суд земли Северный Рейн-Вестфалия", - пишет издание. Женщина обжаловала это решение в административном суде Дюссельдорфа, аргументируя это тем, что считает необоснованным, что федеральная земля лишь спустя 16 лет нетрудоспособности сочла необходимым направить её на обследование. По данным Spiegel, высший административный суд признал, что многолетнее бездействие ответчика в данном случае действительно непонятно, однако постановил, что причины, по которым ей не назначили обследование раньше, не отменяют необходимости его пройти. В ходе обследования будет установлено, сможет ли педагог вернуться к выполнению своих трудовых обязанностей или же отправится на пенсию.
