Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Германии учительница провела 16 лет на больничном, получая зарплату - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:58 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/germaniya-2036866268.html
СМИ: в Германии учительница провела 16 лет на больничном, получая зарплату
СМИ: в Германии учительница провела 16 лет на больничном, получая зарплату - РИА Новости, 21.08.2025
СМИ: в Германии учительница провела 16 лет на больничном, получая зарплату
Суд в Германии направил на диспансеризацию педагога, которой c 2009 года начислялась заработная плата, несмотря на то, что она за все эти годы ни разу не... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T21:58:00+03:00
2025-08-21T21:58:00+03:00
в мире
германия
дюссельдорф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40711/14/407111492_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_902a77bf7b5071ccf9d3398d2b3cc8cb.jpg
БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Суд в Германии направил на диспансеризацию педагога, которой c 2009 года начислялась заработная плата, несмотря на то, что она за все эти годы ни разу не посетила место работы по причине болезни, сообщает журнал Spiegel. "Учительница из Рурской области, которая находится на больничном с 2009 года, спустя годы после первой выдачи больничного листа должна пройти обследование у ведомственного врача. Такое решение принял высший административный суд земли Северный Рейн-Вестфалия", - пишет издание. Женщина обжаловала это решение в административном суде Дюссельдорфа, аргументируя это тем, что считает необоснованным, что федеральная земля лишь спустя 16 лет нетрудоспособности сочла необходимым направить её на обследование. По данным Spiegel, высший административный суд признал, что многолетнее бездействие ответчика в данном случае действительно непонятно, однако постановил, что причины, по которым ей не назначили обследование раньше, не отменяют необходимости его пройти. В ходе обследования будет установлено, сможет ли педагог вернуться к выполнению своих трудовых обязанностей или же отправится на пенсию.
https://ria.ru/20250813/bolnichnyy-2034909101.html
https://ria.ru/20250812/bolnichnyy-2034699253.html
германия
дюссельдорф
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40711/14/407111492_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8973e804bc6070a564654c6b42157394.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, дюссельдорф
В мире, Германия, Дюссельдорф
СМИ: в Германии учительница провела 16 лет на больничном, получая зарплату

Spiegel: в Германии учительница провела 16 лет на больничном, получая зарплату

© РИА Новости / Ольга Головко | Перейти в медиабанкГорода мира. Дюссельдорф
Города мира. Дюссельдорф - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Ольга Головко
Перейти в медиабанк
Города мира. Дюссельдорф. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Суд в Германии направил на диспансеризацию педагога, которой c 2009 года начислялась заработная плата, несмотря на то, что она за все эти годы ни разу не посетила место работы по причине болезни, сообщает журнал Spiegel.
"Учительница из Рурской области, которая находится на больничном с 2009 года, спустя годы после первой выдачи больничного листа должна пройти обследование у ведомственного врача. Такое решение принял высший административный суд земли Северный Рейн-Вестфалия", - пишет издание.
Пациентка в регистратуре поликлиники - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Россиянам рассказали, могут ли уволить за частые больничные
13 августа, 03:18
Женщина обжаловала это решение в административном суде Дюссельдорфа, аргументируя это тем, что считает необоснованным, что федеральная земля лишь спустя 16 лет нетрудоспособности сочла необходимым направить её на обследование.
По данным Spiegel, высший административный суд признал, что многолетнее бездействие ответчика в данном случае действительно непонятно, однако постановил, что причины, по которым ей не назначили обследование раньше, не отменяют необходимости его пройти.
В ходе обследования будет установлено, сможет ли педагог вернуться к выполнению своих трудовых обязанностей или же отправится на пенсию.
Медсестра заполняет больничный лист - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Эксперт рассказала, можно ли взять больничный, если не болеешь
12 августа, 02:47
 
В миреГерманияДюссельдорф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала