В Германии обвинили Мерца в реваншизме - РИА Новости, 21.08.2025
06:45 21.08.2025
В Германии обвинили Мерца в реваншизме
в мире
украина
россия
германия
фридрих мерц
дональд трамп
севим дагделен
нато
БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не сыграл положительной роли в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, часто создается впечатление, будто он мечтает взять реванш у России, заявила РИА Новости внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен. Мерц в понедельник заявил в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне о желании достичь приостановки огня на Украине еще до следующей встречи. Также он сообщил о своем намерении обсудить с партнерами по правящей коалиции в Берлине гарантии безопасности для Украины - "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". "Федеральный канцлер Мерц в целом не сыграл конструктивной роли (в переговорах - ред.). Часто складывается впечатление, что он мечтает о реванше против России", - сказала Дагделен. Политик подчеркнула, что Германия "ни в коем случае" не должна в рамках гарантий безопасности участвовать в отправке солдат на Украину, как то ранее допустил Мерц. "Это был бы путь к войне с Россией и совершенно безответственным шагом - также и с учетом истории", - пояснила она. Дагделен выразила также сомнение в том, что у Владимира Зеленского и его европейских сторонников "есть настоящий настрой на мир". "Слишком многое для него лично поставлено на карту", - добавила она. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
украина
россия
германия
В Германии обвинили Мерца в реваншизме

Политик Дагделен: создается впечатление, что Мерц мечтает о реванше у РФ

БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не сыграл положительной роли в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, часто создается впечатление, будто он мечтает взять реванш у России, заявила РИА Новости внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.
Мерц в понедельник заявил в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне о желании достичь приостановки огня на Украине еще до следующей встречи. Также он сообщил о своем намерении обсудить с партнерами по правящей коалиции в Берлине гарантии безопасности для Украины - "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг".
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
В Германии призвали Мерца исключить отправку немецких военных на Украину
18 августа, 15:00
"Федеральный канцлер Мерц в целом не сыграл конструктивной роли (в переговорах - ред.). Часто складывается впечатление, что он мечтает о реванше против России", - сказала Дагделен.
Политик подчеркнула, что Германия "ни в коем случае" не должна в рамках гарантий безопасности участвовать в отправке солдат на Украину, как то ранее допустил Мерц. "Это был бы путь к войне с Россией и совершенно безответственным шагом - также и с учетом истории", - пояснила она.
Дагделен выразила также сомнение в том, что у Владимира Зеленского и его европейских сторонников "есть настоящий настрой на мир". "Слишком многое для него лично поставлено на карту", - добавила она.
В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
СМИ раскрыли, как Мерц чуть не сорвал встречу Зеленского с Трампом
Вчера, 14:36
СМИ раскрыли, как Мерц чуть не сорвал встречу Зеленского с Трампом
Вчера, 14:36
 
