https://ria.ru/20250821/germaniya-2036635624.html

В Германии обвинили Мерца в реваншизме

В Германии обвинили Мерца в реваншизме - РИА Новости, 21.08.2025

В Германии обвинили Мерца в реваншизме

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не сыграл положительной роли в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, часто создается впечатление, будто он мечтает взять... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T06:45:00+03:00

2025-08-21T06:45:00+03:00

2025-08-21T06:45:00+03:00

в мире

украина

россия

германия

фридрих мерц

дональд трамп

севим дагделен

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577569043_0:0:3255:1832_1920x0_80_0_0_92e0b80f62f004544039d2dce8e2f407.jpg

БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не сыграл положительной роли в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, часто создается впечатление, будто он мечтает взять реванш у России, заявила РИА Новости внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен. Мерц в понедельник заявил в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне о желании достичь приостановки огня на Украине еще до следующей встречи. Также он сообщил о своем намерении обсудить с партнерами по правящей коалиции в Берлине гарантии безопасности для Украины - "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". "Федеральный канцлер Мерц в целом не сыграл конструктивной роли (в переговорах - ред.). Часто складывается впечатление, что он мечтает о реванше против России", - сказала Дагделен. Политик подчеркнула, что Германия "ни в коем случае" не должна в рамках гарантий безопасности участвовать в отправке солдат на Украину, как то ранее допустил Мерц. "Это был бы путь к войне с Россией и совершенно безответственным шагом - также и с учетом истории", - пояснила она. Дагделен выразила также сомнение в том, что у Владимира Зеленского и его европейских сторонников "есть настоящий настрой на мир". "Слишком многое для него лично поставлено на карту", - добавила она. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

https://ria.ru/20250818/germaniya-2036066117.html

https://ria.ru/20250820/merts-2036510579.html

украина

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, германия, фридрих мерц, дональд трамп, севим дагделен, нато