https://ria.ru/20250821/germaniya-2036631596.html

В Германии оценили перспективы предоставления гарантий безопасности Украине

В Германии оценили перспективы предоставления гарантий безопасности Украине - РИА Новости, 21.08.2025

В Германии оценили перспективы предоставления гарантий безопасности Украине

Предоставление Украине односторонних гарантий безопасности равносильно неформальному членству в НАТО, что открыло бы путь к большому военному противостоянию,... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T05:49:00+03:00

2025-08-21T05:49:00+03:00

2025-08-21T05:49:00+03:00

в мире

украина

россия

киев

севим дагделен

владимир зеленский

фридрих мерц

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg

БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Предоставление Украине односторонних гарантий безопасности равносильно неформальному членству в НАТО, что открыло бы путь к большому военному противостоянию, заявила РИА Новости внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен. "Односторонние гарантии безопасности стали бы равносильны неформальному членству Украины в НАТО. Это был бы путь к большой войне", - сказала она. Политик призвала к тому, чтобы был открыт путь к дипломатическому урегулированию украинского конфликта. "Участие так называемой коалиции желающих в переговорах делает всё это почти невозможным, ведь в их случае, похоже, делается ставка на продолжение войны", - пояснила эксперт. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, заявил в ходе беседы с Трампом о желании достичь приостановки огня на Украине еще до следующей встречи. Также он сообщил позднее о своем намерении обсудить с партнерами по правящей коалиции в Берлине гарантии безопасности для Украины "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

https://ria.ru/20250819/nato-2036304501.html

https://ria.ru/20250819/nato-2036312563.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, севим дагделен, владимир зеленский, фридрих мерц, нато