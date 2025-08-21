В Германии оценили перспективы предоставления гарантий безопасности Украине
Дагделен: односторонние гарантии для Киева могут спровоцировать большую войну
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Предоставление Украине односторонних гарантий безопасности равносильно неформальному членству в НАТО, что открыло бы путь к большому военному противостоянию, заявила РИА Новости внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.
Украина не будет частью НАТО, заявил Трамп
19 августа, 15:13
Политик призвала к тому, чтобы был открыт путь к дипломатическому урегулированию украинского конфликта.
"Участие так называемой коалиции желающих в переговорах делает всё это почти невозможным, ведь в их случае, похоже, делается ставка на продолжение войны", - пояснила эксперт.
В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, заявил в ходе беседы с Трампом о желании достичь приостановки огня на Украине еще до следующей встречи. Также он сообщил позднее о своем намерении обсудить с партнерами по правящей коалиции в Берлине гарантии безопасности для Украины "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг".
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.