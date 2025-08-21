https://ria.ru/20250821/germaniya-2036628437.html

В ФРГ обвинили политиков из ЕС в подрыве попыток достичь мира на Украине

В ФРГ обвинили политиков из ЕС в подрыве попыток достичь мира на Украине - РИА Новости, 21.08.2025

В ФРГ обвинили политиков из ЕС в подрыве попыток достичь мира на Украине

Выдвижением всё новых требований лидеры стран Европы умышленно не дают достичь конкретных результатов в переговорах по Украине, заявила РИА Новости... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T04:45:00+03:00

2025-08-21T04:45:00+03:00

2025-08-21T04:45:00+03:00

в мире

украина

европа

россия

севим дагделен

владимир зеленский

фридрих мерц

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg

БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Выдвижением всё новых требований лидеры стран Европы умышленно не дают достичь конкретных результатов в переговорах по Украине, заявила РИА Новости внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен. "То, что со стороны США дипломатии вообще дают шанс – переломный момент. Конкретных результатов пока нет, поскольку европейцы пытаются перегрузить переговоры всё новыми требованиями", - сказала Дагделен. Она подчеркнула необходимость гораздо более активного вовлечения стран Глобального Юга в переговоры по урегулированию. "Нельзя вести переговоры так, будто за последние 20 лет мир не изменился фундаментально. Экономическая война, которую Запад ведёт против БРИКС, также должна быть включена в повестку переговоров", - отметила политик. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, заявил в ходе беседы с Трампом о желании достичь приостановки огня на Украине еще до следующей встречи. Также он сообщил о своем намерении обсудить с партнерами по правящей коалиции в Берлине гарантии безопасности для Украины "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

https://ria.ru/20250819/ukraina-2036385429.html

https://ria.ru/20250819/mir-2036288664.html

украина

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, европа, россия, севим дагделен, владимир зеленский, фридрих мерц, нато, брикс, встреча путина и трампа на аляске