В ФРГ обвинили политиков из ЕС в подрыве попыток достичь мира на Украине
04:45 21.08.2025
В ФРГ обвинили политиков из ЕС в подрыве попыток достичь мира на Украине
в мире
украина
европа
россия
севим дагделен
владимир зеленский
фридрих мерц
нато
БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Выдвижением всё новых требований лидеры стран Европы умышленно не дают достичь конкретных результатов в переговорах по Украине, заявила РИА Новости внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен. "То, что со стороны США дипломатии вообще дают шанс – переломный момент. Конкретных результатов пока нет, поскольку европейцы пытаются перегрузить переговоры всё новыми требованиями", - сказала Дагделен. Она подчеркнула необходимость гораздо более активного вовлечения стран Глобального Юга в переговоры по урегулированию. "Нельзя вести переговоры так, будто за последние 20 лет мир не изменился фундаментально. Экономическая война, которую Запад ведёт против БРИКС, также должна быть включена в повестку переговоров", - отметила политик. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, заявил в ходе беседы с Трампом о желании достичь приостановки огня на Украине еще до следующей встречи. Также он сообщил о своем намерении обсудить с партнерами по правящей коалиции в Берлине гарантии безопасности для Украины "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
украина
европа
россия
в мире, украина, европа, россия, севим дагделен, владимир зеленский, фридрих мерц, нато, брикс, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Украина, Европа, Россия, Севим Дагделен, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, НАТО, БРИКС, Встреча Путина и Трампа на Аляске
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Выдвижением всё новых требований лидеры стран Европы умышленно не дают достичь конкретных результатов в переговорах по Украине, заявила РИА Новости внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.
"То, что со стороны США дипломатии вообще дают шанс – переломный момент. Конкретных результатов пока нет, поскольку европейцы пытаются перегрузить переговоры всё новыми требованиями", - сказала Дагделен.
Она подчеркнула необходимость гораздо более активного вовлечения стран Глобального Юга в переговоры по урегулированию. "Нельзя вести переговоры так, будто за последние 20 лет мир не изменился фундаментально. Экономическая война, которую Запад ведёт против БРИКС, также должна быть включена в повестку переговоров", - отметила политик.
В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО.
Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, заявил в ходе беседы с Трампом о желании достичь приостановки огня на Украине еще до следующей встречи. Также он сообщил о своем намерении обсудить с партнерами по правящей коалиции в Берлине гарантии безопасности для Украины "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг".
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
В миреУкраинаЕвропаРоссияСевим ДагделенВладимир ЗеленскийФридрих МерцНАТОБРИКСВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
