В Германии признали диверсию на "Северных потоках" преступлением - РИА Новости, 21.08.2025
18:37 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/germanija-2036830275.html
В Германии признали диверсию на "Северных потоках" преступлением
БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Германия продолжит быть на стороне Украины, но диверсия на "Северных потоках" - преступление, которое необходимо расследовать, заявила министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг в связи с задержанием в Италии предполагаемого координатора диверсии на газопроводах. Ранее федеральная прокуратура Германии объявила, что в Италии в ночь на четверг задержали украинца Сергея К., которого подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в 2022 году. Ведомство уточнило, что его подозревают в соучастии в организации взрыва, антиконституционной диверсии, а также разрушении сооружений. Согласно ордеру на арест, Сергею К. вменяют, что он входил в группу лиц, которая в сентябре 2022 года вблизи острова Борнхольм установила взрывные устройства на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2". После экстрадиции из Италии подозреваемый будет доставлен к следственному судье федерального суда ФРГ, отмечает прокуратура. "Мы стоим на стороне Украины. Мы и дальше будем стоять на стороне Украины, но для меня важно, что Германия является правовым государством, и что преступления, совершенные в нашей юрисдикции, также должны последовательно расследоваться", - сказала журналистам Хубиг в ходе пресс-конференции. Так политик ответила на вопрос, повлияет ли арест подозреваемого на украино-германские отношения. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Германия продолжит быть на стороне Украины, но диверсия на "Северных потоках" - преступление, которое необходимо расследовать, заявила министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг в связи с задержанием в Италии предполагаемого координатора диверсии на газопроводах.
Ранее федеральная прокуратура Германии объявила, что в Италии в ночь на четверг задержали украинца Сергея К., которого подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в 2022 году. Ведомство уточнило, что его подозревают в соучастии в организации взрыва, антиконституционной диверсии, а также разрушении сооружений. Согласно ордеру на арест, Сергею К. вменяют, что он входил в группу лиц, которая в сентябре 2022 года вблизи острова Борнхольм установила взрывные устройства на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2". После экстрадиции из Италии подозреваемый будет доставлен к следственному судье федерального суда ФРГ, отмечает прокуратура.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В Италии задержали украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
Вчера, 13:11
"Мы стоим на стороне Украины. Мы и дальше будем стоять на стороне Украины, но для меня важно, что Германия является правовым государством, и что преступления, совершенные в нашей юрисдикции, также должны последовательно расследоваться", - сказала журналистам Хубиг в ходе пресс-конференции.
Так политик ответила на вопрос, повлияет ли арест подозреваемого на украино-германские отношения.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Итальянские карабинеры - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Арестованный по делу о подрыве "Северных потоков" находится в тюрьме Римини
Вчера, 17:04
 
