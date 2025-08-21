https://ria.ru/20250821/germanija-2036785265.html

В Германии призвали создать буферную зону на Украине

Глава союза резервистов ФРГ Патрик Зенсбург считает, что отправка европейских военных на Украину для обеспечения гарантий безопасности потребовала бы создания... РИА Новости, 21.08.2025

в мире

украина

россия

германия

патрик зенсбург

дональд трамп

нато

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава союза резервистов ФРГ Патрик Зенсбург считает, что отправка европейских военных на Украину для обеспечения гарантий безопасности потребовала бы создания демилитаризованной буферной зоны. "С военной точки зрения такая миссия имеет смысл только при наличии демилитаризованной буферной зоны между российскими военными и миротворческими силами", - заявил Зенсбург газете Rheinische Post. По его мнению, это дало бы возможность своевременно фиксировать развёртывание войск и реагировать. Протяженность границы между Россией и Украиной составляет более 2000 километров. В зависимости от характера и масштаба миссии существуют разные оценки численности военных, необходимых для обеспечения мирного соглашения, отмечает Rheinische Post. Издание, в частности ссылается на документ, опубликованный в январе Фондом "Наука и политика" (SWP), в котором содержится вывод о том, что для "убедительной военной защиты" на Украину потребовалось бы отправить около 150 000 военнослужащих. Ранее уполномоченный бундестага по делам военнослужащих Хеннинг Отте заявил, что возможное присутствие на Украине немецких военнослужащих численностью около 5 тысяч уже стало бы "огромным вызовом" для бундесвера. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

украина

россия

германия

2025

Новости

в мире, украина, россия, германия, патрик зенсбург, дональд трамп, нато