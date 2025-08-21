Рейтинг@Mail.ru
В Германии призвали создать буферную зону на Украине - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 21.08.2025 (обновлено: 16:44 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/germanija-2036785265.html
В Германии призвали создать буферную зону на Украине
В Германии призвали создать буферную зону на Украине - РИА Новости, 21.08.2025
В Германии призвали создать буферную зону на Украине
Глава союза резервистов ФРГ Патрик Зенсбург считает, что отправка европейских военных на Украину для обеспечения гарантий безопасности потребовала бы создания... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T16:39:00+03:00
2025-08-21T16:44:00+03:00
в мире
украина
россия
германия
патрик зенсбург
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава союза резервистов ФРГ Патрик Зенсбург считает, что отправка европейских военных на Украину для обеспечения гарантий безопасности потребовала бы создания демилитаризованной буферной зоны. "С военной точки зрения такая миссия имеет смысл только при наличии демилитаризованной буферной зоны между российскими военными и миротворческими силами", - заявил Зенсбург газете Rheinische Post. По его мнению, это дало бы возможность своевременно фиксировать развёртывание войск и реагировать. Протяженность границы между Россией и Украиной составляет более 2000 километров. В зависимости от характера и масштаба миссии существуют разные оценки численности военных, необходимых для обеспечения мирного соглашения, отмечает Rheinische Post. Издание, в частности ссылается на документ, опубликованный в январе Фондом "Наука и политика" (SWP), в котором содержится вывод о том, что для "убедительной военной защиты" на Украину потребовалось бы отправить около 150 000 военнослужащих. Ранее уполномоченный бундестага по делам военнослужащих Хеннинг Отте заявил, что возможное присутствие на Украине немецких военнослужащих численностью около 5 тысяч уже стало бы "огромным вызовом" для бундесвера. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://ria.ru/20250820/voennye-2036581213.html
https://ria.ru/20250819/tramp-2036386501.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, германия, патрик зенсбург, дональд трамп, нато
В мире, Украина, Россия, Германия, Патрик Зенсбург, Дональд Трамп, НАТО
В Германии призвали создать буферную зону на Украине

Зенсбург: отправка военных на Украину потребовала бы создания буферной зоны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава союза резервистов ФРГ Патрик Зенсбург считает, что отправка европейских военных на Украину для обеспечения гарантий безопасности потребовала бы создания демилитаризованной буферной зоны.
"С военной точки зрения такая миссия имеет смысл только при наличии демилитаризованной буферной зоны между российскими военными и миротворческими силами", - заявил Зенсбург газете Rheinische Post. По его мнению, это дало бы возможность своевременно фиксировать развёртывание войск и реагировать.
Солдаты армии Бундесвера - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В бундестаге оценили возможность размещения немецких военных на Украине
20 августа, 18:45
Протяженность границы между Россией и Украиной составляет более 2000 километров. В зависимости от характера и масштаба миссии существуют разные оценки численности военных, необходимых для обеспечения мирного соглашения, отмечает Rheinische Post. Издание, в частности ссылается на документ, опубликованный в январе Фондом "Наука и политика" (SWP), в котором содержится вывод о том, что для "убедительной военной защиты" на Украину потребовалось бы отправить около 150 000 военнослужащих.
Ранее уполномоченный бундестага по делам военнослужащих Хеннинг Отте заявил, что возможное присутствие на Украине немецких военнослужащих численностью около 5 тысяч уже стало бы "огромным вызовом" для бундесвера.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Немецкий политолог высказался о политике Трампа по Украине
19 августа, 20:25
 
В миреУкраинаРоссияГерманияПатрик ЗенсбургДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала