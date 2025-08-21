https://ria.ru/20250821/gazirovka-2036706247.html
Более 122,4 тысячи декалитров сладкой газировки произвели в Подмосковье
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Подмосковье объем изготовления сладких газированных напитков превысил 122,4 тысячи декалитров за шесть месяцев, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. За 2024 год было произведено 224,5 тысячи декалитров продукции. В пресс-службе отмечают, что региональный Минсельхоз уделяет особое внимание поддержке производителей безалкогольных напитков. Отрасль демонстрирует устойчивое развитие: компании не только наращивают объемы производства, но и последовательно работают над расширением ассортимента и повышением качества продукции, отвечая современным потребительским предпочтениям.
