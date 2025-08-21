https://ria.ru/20250821/gaza-2036870216.html

Жители лагеря беженцев в Газе рассказали о деталях израильской атаки

Жители лагеря беженцев в Газе рассказали о деталях израильской атаки - РИА Новости, 21.08.2025

Жители лагеря беженцев в Газе рассказали о деталях израильской атаки

Сотни палестинцев, находившихся в лагере беженцев "Аль-Мунасара" в городе Дэйр-эль-Балах, расположенном в центральной части сектора Газа, потеряли свои дома и... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T22:55:00+03:00

2025-08-21T22:55:00+03:00

2025-08-21T22:56:00+03:00

в мире

израиль

египет

катар

исраэль кац

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036652559_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_02e5794874e8f7c742cbba464918764d.jpg

ГАЗА, 21 авг - РИА Новости. Сотни палестинцев, находившихся в лагере беженцев "Аль-Мунасара" в городе Дэйр-эль-Балах, расположенном в центральной части сектора Газа, потеряли свои дома и близких в результате нанесенного в четверг удара израильской армии, о подробностях которого рассказали РИА Новости уцелевшие жители. В четверг Армия обороны Израиля сообщила медперсоналу и международным организациям в Газе о необходимости подготовиться к эвакуации населения на юг сектора перед планируемой операцией по взятию города под военный контроль. "Мы находились во временном жилье (постройка из металлических листов - ред.). Когда поступило оповещение о срочной эвакуации, я и моя жена с детьми быстро выбежали. Нам не дали времени, чтобы собрать наши вещи. Уже через две минуты прилетела предупредительная ракета, а через десять минут все было уничтожено", - отметил агентству Изз ад-Дин. Другая жительница разрушенного города констатировала потерю всех близких за время конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем. "Мы потеряли абсолютно все из-за войны: наших близких, детей, внуков и дома - ничего не осталось. У нас оставалось лишь самое необходимое для выживания в лагере, но и это полностью уничтожили. Теперь не осталось ничего и никого. Все наши близкие погибли", - говорит жительница. Люди также признаются, что с начала конфликта в октябре 2023 года местные жители устали перемещаться каждый раз в новый лагерь на фоне действий израильской армии. "После того, как наши дома были разрушены, мы перемещались с места на место. Каждый раз мы начинаем обустраиваться заново, затем опять обстрел - и мы вынуждены снова перемещаться, покупать новые вещи и одежду", - поделилась Ум Хасан. В среду израильская гостелерадиокомпания Kan объявила, что министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа. По ее информации, в четверг этот план будет представлен на утверждение политического руководства и кабинета министров. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к операции по захвату Газы. По данным израильского армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года, а на пике маневров в ней будут задействовано до 130 тысяч резервистов. Газета Jerusalem Post со ссылкой на представителя армии, бригадного генерала Эффи Дефрина добавила, что Армия обороны Израиля в тот же день начала наступление на Газу и уже контролирует его окраины. Израиль заявил о планах захватить Газу параллельно с продолжающимися переговорами через посредников о прекращении огня в секторе в обмен на освобождение израильских заложников. Египетский источник в понедельник сказал РИА Новости, что ХАМАС согласилось на переданное 17 августа предложение от Египта и Катара о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта с Израилем, а также об освобождении половины израильских заложников в обмен на часть палестинских заключенных. Израиль еще не дал свой ответ на данное предложение. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По сведениям властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и сделал заявление о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 62 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250821/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250821/netanyakhu-2036854943.html

https://ria.ru/20250821/kadry-2036805163.html

https://ria.ru/20250821/izrail-2036728814.html

израиль

египет

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, египет, катар, исраэль кац, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году