Армения запросила у Ирана квоту на поставки сжиженного газа

ЕРЕВАН, 21 авг – РИА Новости. Армения запросила у Ирана квоту на поставки в республику сжиженного газа, сообщил журналистам министр экономики страны Геворг Папоян. С июня цены на сжиженный газ на автозаправочных станциях Армении выросли в 1,5 раза. Ранее Папоян призвал комиссию по защите экономической конкуренции республики выяснить причину подорожания. Одной из причин власти называли проблемы на грузинской границе при ввозе топлива из РФ. "Я встретился с моим коллегой, министром промышленности, рудников и торговли Ирана и попросил предоставить нам квоты на сжиженный газ", - заявил министр. По его словам, это важно с точки зрения диверсификации поставок. "Это увеличит конкуренцию, будет способствовать снижению цен", - подчеркнул Папоян.
