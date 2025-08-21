Рейтинг@Mail.ru
Армения запросила у Ирана квоту на поставки сжиженного газа - РИА Новости, 21.08.2025
14:10 21.08.2025 (обновлено: 17:23 21.08.2025)
Армения запросила у Ирана квоту на поставки сжиженного газа
Армения запросила у Ирана квоту на поставки сжиженного газа - РИА Новости, 21.08.2025
Армения запросила у Ирана квоту на поставки сжиженного газа
Армения запросила у Ирана квоту на поставки в республику сжиженного газа, сообщил журналистам министр экономики страны Геворг Папоян. РИА Новости, 21.08.2025
ЕРЕВАН, 21 авг – РИА Новости. Армения запросила у Ирана квоту на поставки в республику сжиженного газа, сообщил журналистам министр экономики страны Геворг Папоян. С июня цены на сжиженный газ на автозаправочных станциях Армении выросли в 1,5 раза. Ранее Папоян призвал комиссию по защите экономической конкуренции республики выяснить причину подорожания. Одной из причин власти называли проблемы на грузинской границе при ввозе топлива из РФ. "Я встретился с моим коллегой, министром промышленности, рудников и торговли Ирана и попросил предоставить нам квоты на сжиженный газ", - заявил министр. По его словам, это важно с точки зрения диверсификации поставок. "Это увеличит конкуренцию, будет способствовать снижению цен", - подчеркнул Папоян.
Армения запросила у Ирана квоту на поставки сжиженного газа

Министр Папоян: Армения запросила у Ирана квоту на поставки сжиженного газа

Танкер-газовоз "Grand Elena" у причала завода по производству СПГ в п. Пригородное
Танкер-газовоз "Grand Elena" у причала завода по производству СПГ в п. Пригородное. Архивное фото
ЕРЕВАН, 21 авг – РИА Новости. Армения запросила у Ирана квоту на поставки в республику сжиженного газа, сообщил журналистам министр экономики страны Геворг Папоян.
С июня цены на сжиженный газ на автозаправочных станциях Армении выросли в 1,5 раза. Ранее Папоян призвал комиссию по защите экономической конкуренции республики выяснить причину подорожания. Одной из причин власти называли проблемы на грузинской границе при ввозе топлива из РФ.
"Я встретился с моим коллегой, министром промышленности, рудников и торговли Ирана и попросил предоставить нам квоты на сжиженный газ", - заявил министр.
По его словам, это важно с точки зрения диверсификации поставок. "Это увеличит конкуренцию, будет способствовать снижению цен", - подчеркнул Папоян.
