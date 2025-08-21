https://ria.ru/20250821/garantii-2036622231.html

США пока не собираются брать на себя обязательства по гарантиям Киеву

в мире

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

евросоюз

россия

ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. США не будут брать на себя обязательства по гарантиями безопасности Украине, пока не поймут, что требуется для прекращения конфликта, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News."Соединенные Штаты открыты для диалога, но мы не собираемся брать на себя обязательства, пока не выясним, что необходимо для прекращения войны в первую очередь", — сказал он.Другие заявления Вэнса"Мы находились в восточном крыле Белого дома, и президент говорит: "Знаете, у нас была довольно хорошая встреча. Я позвоню Владимиру Путину, посмотрим, что он скажет". И все говорят: "О, Вы позвоните ему на следующей неделе?" А он отвечает: "Нет, который час в Москве? Давайте позвоним ему прямо сейчас"."Я несколько раз говорил с ним по телефону. Знаете, это интересно, он говорит мягче, чем можно было бы ожидать. <...> По сути, я считаю, что он тот человек, который заботится об интересах России, как он их видит".В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, беседа была откровенный и конструктивной. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

