США пока не собираются брать на себя обязательства по гарантиям Киеву
© AP Photo / Vadim GhirdaФлаги США и Украины
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги США и Украины. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. США не будут брать на себя обязательства по гарантиями безопасности Украине, пока не поймут, что требуется для прекращения конфликта, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.
"Соединенные Штаты открыты для диалога, но мы не собираемся брать на себя обязательства, пока не выясним, что необходимо для прекращения войны в первую очередь", — сказал он.
Другие заявления Вэнса
- Украина хочет гарантий безопасности, однако США и Европа еще не до конца их выработали.
- Именно европейцам придется взять на себя львиную долю в будущих гарантиях, поскольку это их континент и безопасность.
- Президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский могут договориться по вопросам территорий и безопасности во время личных контактов.
- Европейские лидеры на встрече с Дональдом Трампом не ожидали, что он позвонит Путину:
«
"Мы находились в восточном крыле Белого дома, и президент говорит: "Знаете, у нас была довольно хорошая встреча. Я позвоню Владимиру Путину, посмотрим, что он скажет". И все говорят: "О, Вы позвоните ему на следующей неделе?" А он отвечает: "Нет, который час в Москве? Давайте позвоним ему прямо сейчас".
- Российский лидер в разговорах рассудителен и острожен:
«
"Я несколько раз говорил с ним по телефону. Знаете, это интересно, он говорит мягче, чем можно было бы ожидать. <...> По сути, я считаю, что он тот человек, который заботится об интересах России, как он их видит".
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, беседа была откровенный и конструктивной. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.