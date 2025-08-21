Рейтинг@Mail.ru
США пока не собираются брать на себя обязательства по гарантиям Киеву
02:37 21.08.2025 (обновлено: 09:01 21.08.2025)
США пока не собираются брать на себя обязательства по гарантиям Киеву
США пока не собираются брать на себя обязательства по гарантиям Киеву
США пока не собираются брать на себя обязательства по гарантиям Киеву
США не будут брать на себя обязательства по гарантиями безопасности Украине, пока не поймут, что требуется для прекращения конфликта, заявил американский... РИА Новости, 21.08.2025
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
евросоюз
россия
ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. США не будут брать на себя обязательства по гарантиями безопасности Украине, пока не поймут, что требуется для прекращения конфликта, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News."Соединенные Штаты открыты для диалога, но мы не собираемся брать на себя обязательства, пока не выясним, что необходимо для прекращения войны в первую очередь", — сказал он.Другие заявления Вэнса&quot;Мы находились в восточном крыле Белого дома, и президент говорит: &quot;Знаете, у нас была довольно хорошая встреча. Я позвоню Владимиру Путину, посмотрим, что он скажет&quot;. И все говорят: &quot;О, Вы позвоните ему на следующей неделе?&quot; А он отвечает: &quot;Нет, который час в Москве? Давайте позвоним ему прямо сейчас&quot;.&quot;Я несколько раз говорил с ним по телефону. Знаете, это интересно, он говорит мягче, чем можно было бы ожидать. &lt;...&gt; По сути, я считаю, что он тот человек, который заботится об интересах России, как он их видит&quot;.В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, беседа была откровенный и конструктивной. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги США и Украины. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. США не будут брать на себя обязательства по гарантиями безопасности Украине, пока не поймут, что требуется для прекращения конфликта, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.
"Соединенные Штаты открыты для диалога, но мы не собираемся брать на себя обязательства, пока не выясним, что необходимо для прекращения войны в первую очередь", — сказал он.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Вэнс пошутил над Зеленским во время последней встречи в Белом доме
03:59

Другие заявления Вэнса

  • Украина хочет гарантий безопасности, однако США и Европа еще не до конца их выработали.
  • Именно европейцам придется взять на себя львиную долю в будущих гарантиях, поскольку это их континент и безопасность.
  • Президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский могут договориться по вопросам территорий и безопасности во время личных контактов.
  • Европейские лидеры на встрече с Дональдом Трампом не ожидали, что он позвонит Путину:
«

"Мы находились в восточном крыле Белого дома, и президент говорит: "Знаете, у нас была довольно хорошая встреча. Я позвоню Владимиру Путину, посмотрим, что он скажет". И все говорят: "О, Вы позвоните ему на следующей неделе?" А он отвечает: "Нет, который час в Москве? Давайте позвоним ему прямо сейчас".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс
Вице-президент США
  • Российский лидер в разговорах рассудителен и острожен:
«

"Я несколько раз говорил с ним по телефону. Знаете, это интересно, он говорит мягче, чем можно было бы ожидать. <...> По сути, я считаю, что он тот человек, который заботится об интересах России, как он их видит".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс
Вице-президент США
В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, беседа была откровенный и конструктивной. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Место встречи изменить можно. Но не условия для Украины
08:00
 
В миреСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЕвросоюзРоссия
 
 
