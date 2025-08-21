Таксист не считает себя виновником ДТП с мужем Блиновской
Сотрудник ГАИ признал таксиста виновником ДТП с участием мужа Блиновской
© РИА НовостиАлексей Блиновский после конфликта с таксистом, возникшего из-за ДТП
Алексей Блиновский после конфликта с таксистом, возникшего из-за ДТП
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Таксист заявил, что сотрудник ГАИ признал его виновником ДТП с участием супруга "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея в Москве, с чем он не согласен.
"Я вызвал ДПС, все оформили. Судя по постановлению, виноват я - неправильно поворачивал. Я не согласен", - сказал водитель такси журналистам.
Ранее таксист Сергей рассказал РИА Новости, что при повороте во двор мотоциклист пытался его обогнать справа, что является нарушением ПДД, он не успел затормозить, как результат - снесенное боковое зеркало. Затем мужчины повздорили, и таксист, по его словам, в ответ на агрессивное поведение оппонента дважды ударил Блиновского.
Блиновский, у которого подбит глаз, а из-под шапки видна местами окровавленная белая повязка, сообщил РИА Новости, что у него все хорошо и госпитализация ему не нужна. Позже он на мотоцикле покинул место ДТП.