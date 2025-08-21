Рейтинг@Mail.ru
Глава нацразведки США анонсировала сокращение штата - РИА Новости, 21.08.2025
03:07 21.08.2025
Глава нацразведки США анонсировала сокращение штата
в мире
сша
америка
дональд трамп
тулси габбард
скотт бессент
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Глава нацразведки США Тулси Габбард сообщила о планах сократить почти 50% сотрудников ее ведомства из-за "раздутого" штата, тем самым планируя сэкономить американскому бюджету как минимум 700 миллионов долларов ежегодно. "Директор национальной разведки Габбард проводит реформы, которые сократят раздутое управления директора национальной разведки почти на 50% и сэкономят налогоплательщикам не менее 700 миллионов долларов в год... За последние 20 лет управление директора национальной разведки раздулось, радикально расширилось и отвлеклось на задачи и требования, выходящие за рамки его полномочий", - говорится в заявлении Габбард. Отмечается, что управление с момента прихода Габбард уже сократило почти 30% своего штата, уволив 500 сотрудников. Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент 16 января заявил, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики Америки "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями. Кроме того, спикер палаты представителей Штатов Майк Джонсон 11 февраля сказал, что DOGE выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
сша
америка
в мире, сша, америка, дональд трамп, тулси габбард, скотт бессент
В мире, США, Америка, Дональд Трамп, Тулси Габбард, Скотт Бессент
В США сократили не менее 600 сотрудников Центров по контролю заболеваний
В США почти 300 тысяч госслужащих были уволены из-за действий DOGE
3 апреля, 16:28
