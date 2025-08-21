Рейтинг@Mail.ru
Опрос: более половины немцев не ждут роста экономики при Мерце
15:04 21.08.2025
Опрос: более половины немцев не ждут роста экономики при Мерце
Более половины немцев не ждут, что при правительстве канцлера Фридриха Мерца экономика Германии будет расти, следует из опроса института INSA для газеты Bild.
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Более половины немцев не ждут, что при правительстве канцлера Фридриха Мерца экономика Германии будет расти, следует из опроса института INSA для газеты Bild. Согласно результатам опроса, только 32% немцев считают, что немецкая экономика сможет показать рост при Мерце, в то время как 55% респондентов с этим несогласны. Из опроса также следует, что только 11% немцев верят, что их финансовое положение при "черно-красном" правительстве, названном по цветам входящих в правящую коалицию партий - ХДС/ХСС и СДПГ - улучшится, в то время как 37% респондентов уверены, что их финансовая ситуация будет ухудшаться. Еще 48% говорят о том, что их положение не изменится. Опрос проводился 15-18 августа среди 1005 жителей Германии. Погрешность не указана. Ранее результаты опроса института Forsa для телеканалов n-tv и RTL показали, что почти 70% жителей Германии недовольны работой федерального канцлера. Парламент Германии избрал Мерца канцлером 6 мая лишь со второй попытки, что стало первым таким случаем за всю историю ФРГ. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах принадлежит АдГ с рекордными для партии 20,8% голосами. СДПГ заняла третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Более половины немцев не ждут, что при правительстве канцлера Фридриха Мерца экономика Германии будет расти, следует из опроса института INSA для газеты Bild.
Согласно результатам опроса, только 32% немцев считают, что немецкая экономика сможет показать рост при Мерце, в то время как 55% респондентов с этим несогласны.
Из опроса также следует, что только 11% немцев верят, что их финансовое положение при "черно-красном" правительстве, названном по цветам входящих в правящую коалицию партий - ХДС/ХСС и СДПГ - улучшится, в то время как 37% респондентов уверены, что их финансовая ситуация будет ухудшаться. Еще 48% говорят о том, что их положение не изменится.
Опрос проводился 15-18 августа среди 1005 жителей Германии. Погрешность не указана.
Ранее результаты опроса института Forsa для телеканалов n-tv и RTL показали, что почти 70% жителей Германии недовольны работой федерального канцлера.
Парламент Германии избрал Мерца канцлером 6 мая лишь со второй попытки, что стало первым таким случаем за всю историю ФРГ.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах принадлежит АдГ с рекордными для партии 20,8% голосами. СДПГ заняла третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
Фридрих Мерц
В Германии обвинили Мерца в реваншизме
Вчера, 06:45
