Опрос: более половины немцев не ждут роста экономики при Мерце
Bild: более половины немцев не ждут роста экономики при правительстве Мерца
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Более половины немцев не ждут, что при правительстве канцлера Фридриха Мерца экономика Германии будет расти, следует из опроса института INSA для газеты Bild.
Согласно результатам опроса, только 32% немцев считают, что немецкая экономика сможет показать рост при Мерце, в то время как 55% респондентов с этим несогласны.
Из опроса также следует, что только 11% немцев верят, что их финансовое положение при "черно-красном" правительстве, названном по цветам входящих в правящую коалицию партий - ХДС/ХСС и СДПГ - улучшится, в то время как 37% респондентов уверены, что их финансовая ситуация будет ухудшаться. Еще 48% говорят о том, что их положение не изменится.
Опрос проводился 15-18 августа среди 1005 жителей Германии. Погрешность не указана.
Ранее результаты опроса института Forsa для телеканалов n-tv и RTL показали, что почти 70% жителей Германии недовольны работой федерального канцлера.
Парламент Германии избрал Мерца канцлером 6 мая лишь со второй попытки, что стало первым таким случаем за всю историю ФРГ.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах принадлежит АдГ с рекордными для партии 20,8% голосами. СДПГ заняла третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
В Германии обвинили Мерца в реваншизме
Вчера, 06:45