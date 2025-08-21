Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о планах Финляндии по закупке тротила
21.08.2025
СМИ узнали о планах Финляндии по закупке тротила
в мире
финляндия
евросоюз
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Силы обороны Финляндии с 2028 года будут закупать не менее 1,5 тысячи тонн тротила у финского производителя взрывчатых веществ Forcit, который в настоящее время строит завод в Пори, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle. "Силы обороны Финляндии обязуются заказывать у компании Forcit Pori Oy, строящей завод, не менее 1,5 тысячи тонн продукции в год… Решение о закупке действует с 2028 по 2037 год", - говорится в сообщении. Компания Forcit в свою очередь обязуется ежегодно резервировать порядка трех тысяч тонн тротила для сил обороны. Общая стоимость закупки с минимальным объемом заказа составляет около 190 миллионов евро, а с резервированием максимальной мощности - почти 390 миллионов евро. Завод по производству тротила в настоящее время строится в Пори и будет введен в эксплуатацию в 2028 году. Минобороны республики сообщало, что новый завод станет вторым предприятием по производству тротила в ЕС после завода в Польше.
финляндия
в мире, финляндия, евросоюз
В мире, Финляндия, Евросоюз
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Силы обороны Финляндии с 2028 года будут закупать не менее 1,5 тысячи тонн тротила у финского производителя взрывчатых веществ Forcit, который в настоящее время строит завод в Пори, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle.
"Силы обороны Финляндии обязуются заказывать у компании Forcit Pori Oy, строящей завод, не менее 1,5 тысячи тонн продукции в год… Решение о закупке действует с 2028 по 2037 год", - говорится в сообщении.
Компания Forcit в свою очередь обязуется ежегодно резервировать порядка трех тысяч тонн тротила для сил обороны. Общая стоимость закупки с минимальным объемом заказа составляет около 190 миллионов евро, а с резервированием максимальной мощности - почти 390 миллионов евро.
Завод по производству тротила в настоящее время строится в Пори и будет введен в эксплуатацию в 2028 году. Минобороны республики сообщало, что новый завод станет вторым предприятием по производству тротила в ЕС после завода в Польше.
Граница России и Финляндии - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
СМИ узнали подробности о строительстве забора на границе России и Финляндии
В миреФинляндияЕвросоюз
 
 
