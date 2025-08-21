СМИ узнали о планах Финляндии по закупке тротила

https://ria.ru/20250821/finlyandiya-2036753278.html
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Силы обороны Финляндии с 2028 года будут закупать не менее 1,5 тысячи тонн тротила у финского производителя взрывчатых веществ Forcit, который в настоящее время строит завод в Пори, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle. "Силы обороны Финляндии обязуются заказывать у компании Forcit Pori Oy, строящей завод, не менее 1,5 тысячи тонн продукции в год… Решение о закупке действует с 2028 по 2037 год", - говорится в сообщении. Компания Forcit в свою очередь обязуется ежегодно резервировать порядка трех тысяч тонн тротила для сил обороны. Общая стоимость закупки с минимальным объемом заказа составляет около 190 миллионов евро, а с резервированием максимальной мощности - почти 390 миллионов евро. Завод по производству тротила в настоящее время строится в Пори и будет введен в эксплуатацию в 2028 году. Минобороны республики сообщало, что новый завод станет вторым предприятием по производству тротила в ЕС после завода в Польше.
