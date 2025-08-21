https://ria.ru/20250821/finlyandiya-2036753278.html

СМИ узнали о планах Финляндии по закупке тротила

СМИ узнали о планах Финляндии по закупке тротила - РИА Новости, 21.08.2025

СМИ узнали о планах Финляндии по закупке тротила

Силы обороны Финляндии с 2028 года будут закупать не менее 1,5 тысячи тонн тротила у финского производителя взрывчатых веществ Forcit, который в настоящее время РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T15:36:00+03:00

2025-08-21T15:36:00+03:00

2025-08-21T17:12:00+03:00

в мире

финляндия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796779387_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4b6b8b8c1058a478363ecb8f1df89f03.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Силы обороны Финляндии с 2028 года будут закупать не менее 1,5 тысячи тонн тротила у финского производителя взрывчатых веществ Forcit, который в настоящее время строит завод в Пори, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle. "Силы обороны Финляндии обязуются заказывать у компании Forcit Pori Oy, строящей завод, не менее 1,5 тысячи тонн продукции в год… Решение о закупке действует с 2028 по 2037 год", - говорится в сообщении. Компания Forcit в свою очередь обязуется ежегодно резервировать порядка трех тысяч тонн тротила для сил обороны. Общая стоимость закупки с минимальным объемом заказа составляет около 190 миллионов евро, а с резервированием максимальной мощности - почти 390 миллионов евро. Завод по производству тротила в настоящее время строится в Пори и будет введен в эксплуатацию в 2028 году. Минобороны республики сообщало, что новый завод станет вторым предприятием по производству тротила в ЕС после завода в Польше.

https://ria.ru/20250821/zabor-2036717265.html

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, финляндия, евросоюз