Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" объединяет многие народы и показывает, что Россия выступает за диалог и мир во всем мире, заявил РИА

МОСКВА, 21 - РИА Новости. Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" объединяет многие народы и показывает, что Россия выступает за диалог и мир во всем мире, заявил РИА Новости солист Центрального пограничного ансамбля ФСБ России Виктор Носиков. Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве с 22 августа по 31 августа. На фестивали выступят музыкальные коллективы из разных стран и регионов мира. Фестиваль в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества. "На мой взгляд, фестиваль "Спасская башня" на международной арене занимает очень серьезную нишу и объединяет разные государства и народы, и, таким образом мы соединяемся и становимся едины на этой культурной арене", - подчеркнул Носиков. Он добавил, что подобные фестивали углубляют связи между разными странами и государствами. Носиков подчеркнул, что фестиваль "Спасская башня" показывает открытость России. По словам солиста, "мы всегда за диалог и за мир во всем мире".

Международный музыкальный фестиваль "Спасская башня" Международный музыкальный фестиваль "Спасская башня" предоставляет возможность музыкантам из разных стран обменяться опытом, заявил журналистам военный дирижер сводного оркестра ВДВ Илья Гаврюсев. Он добавил, что его коллектив подготовил музыкальный репертуар из лучших патриотических песен разных эпох. "Безусловно, к этой знаменательной дате у нас собраны одни из самых лучших образцов патриотических песен и произведений разных эпох", - сказал Гаврюсев. Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" - ежегодное событие, неизменное место проведения которого - Красная площадь в Москве. В этом году Фестиваль пройдёт с 22 августа по 31 августа. 2025-08-21T23:00 true PT3M13S

