Фестиваль "Спасская башня" дает обмениваться опытом, заявил дирижер
Культура
 
21:02 21.08.2025
Фестиваль "Спасская башня" дает обмениваться опытом, заявил дирижер
Международный музыкальный фестиваль "Спасская башня" предоставляет возможность музыкантам из разных стран обменяться опытом, заявил журналистам военный дирижер
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Международный музыкальный фестиваль "Спасская башня" предоставляет возможность музыкантам из разных стран обменяться опытом, заявил журналистам военный дирижер сводного оркестра ВДВ Илья Гаврюсев. Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" — ежегодное событие, неизменное место проведения которого - Красная площадь в Москве. В этом году Фестиваль пройдёт с 22 августа по 31 августа. На фестивале выступит сводный оркестр ВДВ с патриотической музыкой. "Обмен опытом происходит постоянно, и он происходит не только в вербальной форме, когда они (музыканты - ред.) общаются, но и когда наблюдают за выступлениями, когда слушают, как играют другие музыканты. Это все такой очень комплексный процесс", - подчеркнул Гаврюсев. Он добавил, что его коллектив подготовил музыкальный репертуар из лучших патриотических песен разных эпох. "Безусловно, к этой знаменательной дате у нас собраны одни из самых лучших образцов патриотических песен и произведений разных эпох", - сказал Гаврюсев. Он отметил, что его переполняют сугубо положительные эмоции перед началом фестиваля.
Международный музыкальный фестиваль "Спасская башня" предоставляет возможность музыкантам из разных стран обменяться опытом, заявил журналистам военный дирижер сводного оркестра ВДВ Илья Гаврюсев. Он добавил, что его коллектив подготовил музыкальный репертуар из лучших патриотических песен разных эпох. "Безусловно, к этой знаменательной дате у нас собраны одни из самых лучших образцов патриотических песен и произведений разных эпох", - сказал Гаврюсев. Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" - ежегодное событие, неизменное место проведения которого - Красная площадь в Москве. В этом году Фестиваль пройдёт с 22 августа по 31 августа.
Дирижер Гаврюсев: фестиваль "Спасская башня" дает музыкантам обмениваться опытом

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Международный музыкальный фестиваль "Спасская башня" предоставляет возможность музыкантам из разных стран обменяться опытом, заявил журналистам военный дирижер сводного оркестра ВДВ Илья Гаврюсев.
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" — ежегодное событие, неизменное место проведения которого - Красная площадь в Москве. В этом году Фестиваль пройдёт с 22 августа по 31 августа. На фестивале выступит сводный оркестр ВДВ с патриотической музыкой.
"Обмен опытом происходит постоянно, и он происходит не только в вербальной форме, когда они (музыканты - ред.) общаются, но и когда наблюдают за выступлениями, когда слушают, как играют другие музыканты. Это все такой очень комплексный процесс", - подчеркнул Гаврюсев.
Он добавил, что его коллектив подготовил музыкальный репертуар из лучших патриотических песен разных эпох.
"Безусловно, к этой знаменательной дате у нас собраны одни из самых лучших образцов патриотических песен и произведений разных эпох", - сказал Гаврюсев.
Он отметил, что его переполняют сугубо положительные эмоции перед началом фестиваля.
