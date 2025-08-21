https://ria.ru/20250821/festival-2036860296.html

Фестиваль "Спасская башня" дает обмениваться опытом, заявил дирижер

Фестиваль "Спасская башня" дает обмениваться опытом, заявил дирижер - РИА Новости, 21.08.2025

Фестиваль "Спасская башня" дает обмениваться опытом, заявил дирижер

Международный музыкальный фестиваль "Спасская башня" предоставляет возможность музыкантам из разных стран обменяться опытом, заявил журналистам военный дирижер... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T21:02:00+03:00

2025-08-21T21:02:00+03:00

2025-08-21T21:02:00+03:00

культура

москва

россия

международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня"

музыка

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036859050_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_45d89654f873b865372f6be7a38ec0a4.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Международный музыкальный фестиваль "Спасская башня" предоставляет возможность музыкантам из разных стран обменяться опытом, заявил журналистам военный дирижер сводного оркестра ВДВ Илья Гаврюсев. Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" — ежегодное событие, неизменное место проведения которого - Красная площадь в Москве. В этом году Фестиваль пройдёт с 22 августа по 31 августа. На фестивале выступит сводный оркестр ВДВ с патриотической музыкой. "Обмен опытом происходит постоянно, и он происходит не только в вербальной форме, когда они (музыканты - ред.) общаются, но и когда наблюдают за выступлениями, когда слушают, как играют другие музыканты. Это все такой очень комплексный процесс", - подчеркнул Гаврюсев. Он добавил, что его коллектив подготовил музыкальный репертуар из лучших патриотических песен разных эпох. "Безусловно, к этой знаменательной дате у нас собраны одни из самых лучших образцов патриотических песен и произведений разных эпох", - сказал Гаврюсев. Он отметил, что его переполняют сугубо положительные эмоции перед началом фестиваля.

https://ria.ru/20250802/dzhaz-2032963673.html

https://ria.ru/20250806/kitay-2033678356.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Международный музыкальный фестиваль "Спасская башня" Международный музыкальный фестиваль "Спасская башня" предоставляет возможность музыкантам из разных стран обменяться опытом, заявил журналистам военный дирижер сводного оркестра ВДВ Илья Гаврюсев. Он добавил, что его коллектив подготовил музыкальный репертуар из лучших патриотических песен разных эпох. "Безусловно, к этой знаменательной дате у нас собраны одни из самых лучших образцов патриотических песен и произведений разных эпох", - сказал Гаврюсев. Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" - ежегодное событие, неизменное место проведения которого - Красная площадь в Москве. В этом году Фестиваль пройдёт с 22 августа по 31 августа. 2025-08-21T21:02 true PT3M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня", музыка, общество