Фестиваль самодельных летательных аппаратов пройдет в "Музеоне" 23 августа

2025-08-21T12:00:00+03:00

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Фестиваль самодельных летательных аппаратов "Летфест 2025" пройдет 23 августа в парке "Музеон" на Крымской набережной в Москве, организатором выступает Департамент спорта города Москвы. В рамках фестиваля 20 команд поднимут в воздух свои самодельные аппараты, среди которых ступа, ретромашина, махолет, крылатый велосипед, хоккейная шайба и другие. Запуски будут проходить с шестиметровой рампы. Конструкции будут оцениваться в номинациях "креативность", "шоу-талант" и "расстояние полета". В жюри войдут известные представители спорта, медиа и музыки во главе с телеведущим и спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. В фестивале в качестве капитанов команд примут участие популярные артисты, блогеры и спортсмены: двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев, серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Евгения Медведева, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова, нападающий сборной России по футболу Константин Тюкавин, боец смешанных единоборств Джефф Монсон и другие. Отдельно стоит отметить команду "Сектор 98", которая представляет благотворительный фонд помощи семьям и детям с ОВЗ "Сектор 98". Ее капитаном станет Михаил Сергачев. Для зрителей предусмотрена насыщенная развлекательная программа. На сцене фестиваля выступят звезды российской эстрады, завершив день большими вечерними выступлениями. Музыкальными хедлайнерами "Летфеста" станут Татьяна Буланова, Shaman и группа "Звери". Вход на мероприятие будет свободным.

