"Посыл ясен". Новое заявление Вэнса по Украине встревожило Запад
"Посыл ясен". Новое заявление Вэнса по Украине встревожило Запад - РИА Новости, 21.08.2025
"Посыл ясен". Новое заявление Вэнса по Украине встревожило Запад
Заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса об ответственности ЕС за обеспечение гарантий безопасности для Украины показывает, что Вашингтон хочет переложить... РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса об ответственности ЕС за обеспечение гарантий безопасности для Украины показывает, что Вашингтон хочет переложить ответственность на Европу, пишет австрийское издание Exxpress."Посыл ясен: Вашингтон отмахивается, а Европа должна заплатить и отправить войска", — говорится в материале.По словам автора статьи, подобные заявления со стороны США — это тревожный сигнал для европейцев.В четверг Вэнс в интервью Fox News заявил, что Соединенные Штаты не будут брать на себя никаких обязательств по гарантиями безопасности Украины, пока не поймут, что требуется. Он также подчеркнул, что именно европейцам предстоит взять на себя "львиную долю" в будущих гарантиях.
