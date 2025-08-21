https://ria.ru/20250821/exxpress-2036851588.html

"Посыл ясен". Новое заявление Вэнса по Украине встревожило Запад

"Посыл ясен". Новое заявление Вэнса по Украине встревожило Запад - РИА Новости, 21.08.2025

"Посыл ясен". Новое заявление Вэнса по Украине встревожило Запад

Заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса об ответственности ЕС за обеспечение гарантий безопасности для Украины показывает, что Вашингтон хочет переложить... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T19:56:00+03:00

2025-08-21T19:56:00+03:00

2025-08-21T19:56:00+03:00

евросоюз

украина

в мире

сша

вашингтон (штат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029927271_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_25cda0221d465646aa32b98de5879fa5.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса об ответственности ЕС за обеспечение гарантий безопасности для Украины показывает, что Вашингтон хочет переложить ответственность на Европу, пишет австрийское издание Exxpress."Посыл ясен: Вашингтон отмахивается, а Европа должна заплатить и отправить войска", — говорится в материале.По словам автора статьи, подобные заявления со стороны США — это тревожный сигнал для европейцев.В четверг Вэнс в интервью Fox News заявил, что Соединенные Штаты не будут брать на себя никаких обязательств по гарантиями безопасности Украины, пока не поймут, что требуется. Он также подчеркнул, что именно европейцам предстоит взять на себя "львиную долю" в будущих гарантиях.

https://ria.ru/20250821/radio-2036757337.html

украина

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евросоюз, украина, в мире, сша, вашингтон (штат)