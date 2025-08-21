Рейтинг@Mail.ru
19:56 21.08.2025
"Посыл ясен". Новое заявление Вэнса по Украине встревожило Запад
"Посыл ясен". Новое заявление Вэнса по Украине встревожило Запад
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса об ответственности ЕС за обеспечение гарантий безопасности для Украины показывает, что Вашингтон хочет переложить ответственность на Европу, пишет австрийское издание Exxpress."Посыл ясен: Вашингтон отмахивается, а Европа должна заплатить и отправить войска", — говорится в материале.По словам автора статьи, подобные заявления со стороны США — это тревожный сигнал для европейцев.В четверг Вэнс в интервью Fox News заявил, что Соединенные Штаты не будут брать на себя никаких обязательств по гарантиями безопасности Украины, пока не поймут, что требуется. Он также подчеркнул, что именно европейцам предстоит взять на себя "львиную долю" в будущих гарантиях.
© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса об ответственности ЕС за обеспечение гарантий безопасности для Украины показывает, что Вашингтон хочет переложить ответственность на Европу, пишет австрийское издание Exxpress.
"Посыл ясен: Вашингтон отмахивается, а Европа должна заплатить и отправить войска", — говорится в материале.
По словам автора статьи, подобные заявления со стороны США — это тревожный сигнал для европейцев.
В четверг Вэнс в интервью Fox News заявил, что Соединенные Штаты не будут брать на себя никаких обязательств по гарантиями безопасности Украины, пока не поймут, что требуется. Он также подчеркнул, что именно европейцам предстоит взять на себя "львиную долю" в будущих гарантиях.
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
"Радио Судного дня" передало новые сообщения после удара по ВПК Украины
Вчера, 15:53
 
