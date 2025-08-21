Рейтинг@Mail.ru
Фермеры в ЕС назвали торговое соглашение с США стратегической ошибкой - РИА Новости, 21.08.2025
21:49 21.08.2025
Фермеры в ЕС назвали торговое соглашение с США стратегической ошибкой
в мире
сша
евросоюз
экономика
введение трампом пошлин на импорт
БРЮССЕЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Фермеры ЕС уверены, что торговое соглашение с США - "стратегическая ошибка", говорится в заявлении ассоциации европейских агропроизводителей, поступившем в распоряжение РИА Новости. "На практике, сельскому хозяйству ЕС предлагается принять новые условия торговли, в то время как США получают новые преимущества. Это не взаимность, а стратегическая ошибка, которая подрывает фермеров, сельскохозяйственные кооперативы и сельскую экономику ЕС. Европейская комиссия должна продолжить переговоры с США о снижении пошлин на ключевые экспортные сельскохозяйственные товары, и ей следует срочно провести и опубликовать оценку воздействия этого соглашения на сельскохозяйственный сектор ЕС", - говорится в документе.
в мире, сша, евросоюз, экономика, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Евросоюз, Экономика, Введение Трампом пошлин на импорт
© Fotolia / hansennФлаги США и Евросоюза
Флаги США и Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Фермеры ЕС уверены, что торговое соглашение с США - "стратегическая ошибка", говорится в заявлении ассоциации европейских агропроизводителей, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"На практике, сельскому хозяйству ЕС предлагается принять новые условия торговли, в то время как США получают новые преимущества. Это не взаимность, а стратегическая ошибка, которая подрывает фермеров, сельскохозяйственные кооперативы и сельскую экономику ЕС. Европейская комиссия должна продолжить переговоры с США о снижении пошлин на ключевые экспортные сельскохозяйственные товары, и ей следует срочно провести и опубликовать оценку воздействия этого соглашения на сельскохозяйственный сектор ЕС", - говорится в документе.
Президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
"Готовы и на это": Европа со страху пообещала США очень странные вещи
19 августа, 08:00
 
