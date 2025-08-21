https://ria.ru/20250821/evrosoyuz-2036865271.html

Фермеры в ЕС назвали торговое соглашение с США стратегической ошибкой

Фермеры в ЕС назвали торговое соглашение с США стратегической ошибкой

Фермеры в ЕС назвали торговое соглашение с США стратегической ошибкой

Фермеры ЕС уверены, что торговое соглашение с США - "стратегическая ошибка", говорится в заявлении ассоциации европейских агропроизводителей, поступившем в... РИА Новости, 21.08.2025

в мире

сша

евросоюз

экономика

введение трампом пошлин на импорт

БРЮССЕЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Фермеры ЕС уверены, что торговое соглашение с США - "стратегическая ошибка", говорится в заявлении ассоциации европейских агропроизводителей, поступившем в распоряжение РИА Новости. "На практике, сельскому хозяйству ЕС предлагается принять новые условия торговли, в то время как США получают новые преимущества. Это не взаимность, а стратегическая ошибка, которая подрывает фермеров, сельскохозяйственные кооперативы и сельскую экономику ЕС. Европейская комиссия должна продолжить переговоры с США о снижении пошлин на ключевые экспортные сельскохозяйственные товары, и ей следует срочно провести и опубликовать оценку воздействия этого соглашения на сельскохозяйственный сектор ЕС", - говорится в документе.

сша

2025

Новости

