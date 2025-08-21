https://ria.ru/20250821/evrosoyuz-2036863792.html

Европейские фермеры заявили об ущербе от торгового соглашения с США

Европейские фермеры заявили об ущербе от торгового соглашения с США - РИА Новости, 21.08.2025

Европейские фермеры заявили об ущербе от торгового соглашения с США

Торговое соглашение ЕС-США наносит серьезный ущерб сельхозсектору ЕС, говорится в заявлении ассоциации европейских фермеров, поступившем в распоряжение РИА... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T21:36:00+03:00

2025-08-21T21:36:00+03:00

2025-08-21T21:40:00+03:00

в мире

евросоюз

экономика

сша

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100589/93/1005899338_0:125:2000:1250_1920x0_80_0_0_7fe9050da8a8522923790d2e55cce380.jpg

БРЮССЕЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Торговое соглашение ЕС-США наносит серьезный ущерб сельхозсектору ЕС, говорится в заявлении ассоциации европейских фермеров, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Это соглашение обеспечивает улучшенный доступ к рынку для американской агропродовольственной продукции, в то время как производители ЕС сталкиваются с более высокими пошлинами, которые теперь достигают 15% на ключевые экспортные товары. Этот односторонний результат не только неоправдан, но и наносит серьёзный ущерб сектору, который уже находится под давлением растущих издержек, нормативных ограничений и усиливающейся глобальной конкуренции", - указывается в документе.

https://ria.ru/20250819/tramp-2036313080.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, евросоюз, экономика, сша, введение трампом пошлин на импорт