Евросоюз планирует увеличить закупки военного оборудования у США - РИА Новости, 21.08.2025
15:41 21.08.2025
Евросоюз планирует увеличить закупки военного оборудования у США
Евросоюз планирует увеличить закупки военного оборудования у США - РИА Новости, 21.08.2025
Евросоюз планирует увеличить закупки военного оборудования у США
Европейский союз планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США, говорится в совместном заявлении ЕС и США по случаю... РИА Новости, 21.08.2025
сша
евросоюз
нато
в мире
БРЮССЕЛЬ, 21 авг - РИА Новости. Европейский союз планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США, говорится в совместном заявлении ЕС и США по случаю анонсирования рамочного соглашения "О взаимной, справедливой и сбалансированной торговле". "ЕС планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США при поддержке и содействии правительства США. Это обязательство отражает общий стратегический приоритет по углублению трансатлантического сотрудничества в оборонной промышленности, укреплению оперативной совместимости НАТО и обеспечению того, чтобы европейские союзники были оснащены самыми передовыми и надежными из имеющихся оборонных технологий", - сказано в документе.
сша, евросоюз, нато, в мире
США, Евросоюз, НАТО, В мире
Евросоюз планирует увеличить закупки военного оборудования у США

ЕС хочет существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США

Флаги США и Евросоюза
Флаги США и Евросоюза
© Fotolia / hansenn
Флаги США и Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 авг - РИА Новости. Европейский союз планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США, говорится в совместном заявлении ЕС и США по случаю анонсирования рамочного соглашения "О взаимной, справедливой и сбалансированной торговле".
"ЕС планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США при поддержке и содействии правительства США. Это обязательство отражает общий стратегический приоритет по углублению трансатлантического сотрудничества в оборонной промышленности, укреплению оперативной совместимости НАТО и обеспечению того, чтобы европейские союзники были оснащены самыми передовыми и надежными из имеющихся оборонных технологий", - сказано в документе.
