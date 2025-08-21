https://ria.ru/20250821/evrosoyuz-2036671661.html

ЕС не может дать Украине гарантий безопасности, заявил Сийярто

ЕС не может дать Украине гарантий безопасности, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 21 авг - РИА Новости. Евросоюз не может предложить Украине никаких гарантий безопасности, поскольку не является военной организацией, членство Киева в сообществе тоже не означает никаких гарантий, и только ставит под угрозу будущее самого ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Многие западные умы считают, что, если Украина вступит в Евросоюз, это тоже будет означать гарантии безопасности. Евросоюз не предназначен для этого, это не военный союз... Членство в ЕС не даёт никаких гарантий безопасности, поскольку ЕС не является организацией безопасности. ЕС не является военной организацией", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час". По его словам, подталкивание Украины к вступлению в ЕС означает риск для будущего всего сообщества, поскольку "с точки зрения безопасности, политики, экономики, финансов, сельского хозяйства это означало бы для ЕС практически невыносимое бремя и непредсказуемые последствия", которые "окончательно ослабят" его. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством. Мерц также сообщил о своем намерении обсудить это с партнерами по правящей коалиции в Берлине, "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день еще слишком рано давать на это окончательный ответ. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

