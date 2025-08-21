Рейтинг@Mail.ru
ЕС не может дать Украине гарантий безопасности, заявил Сийярто - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/evrosoyuz-2036671661.html
ЕС не может дать Украине гарантий безопасности, заявил Сийярто
ЕС не может дать Украине гарантий безопасности, заявил Сийярто - РИА Новости, 21.08.2025
ЕС не может дать Украине гарантий безопасности, заявил Сийярто
Евросоюз не может предложить Украине никаких гарантий безопасности, поскольку не является военной организацией, членство Киева в сообществе тоже не означает... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T11:30:00+03:00
2025-08-21T11:30:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
петер сийярто
фридрих мерц
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023903974_0:84:1744:1065_1920x0_80_0_0_a50f40f7ceb482fddbfbc60da982a4e9.jpg
БУДАПЕШТ, 21 авг - РИА Новости. Евросоюз не может предложить Украине никаких гарантий безопасности, поскольку не является военной организацией, членство Киева в сообществе тоже не означает никаких гарантий, и только ставит под угрозу будущее самого ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Многие западные умы считают, что, если Украина вступит в Евросоюз, это тоже будет означать гарантии безопасности. Евросоюз не предназначен для этого, это не военный союз... Членство в ЕС не даёт никаких гарантий безопасности, поскольку ЕС не является организацией безопасности. ЕС не является военной организацией", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час". По его словам, подталкивание Украины к вступлению в ЕС означает риск для будущего всего сообщества, поскольку "с точки зрения безопасности, политики, экономики, финансов, сельского хозяйства это означало бы для ЕС практически невыносимое бремя и непредсказуемые последствия", которые "окончательно ослабят" его. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством. Мерц также сообщил о своем намерении обсудить это с партнерами по правящей коалиции в Берлине, "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день еще слишком рано давать на это окончательный ответ. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://ria.ru/20250821/zelenskiy-2036661751.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023903974_0:0:1744:1308_1920x0_80_0_0_aaa0a2e3035724114f07d6a78de74378.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, петер сийярто, фридрих мерц, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Петер Сийярто, Фридрих Мерц, Евросоюз, НАТО
ЕС не может дать Украине гарантий безопасности, заявил Сийярто

Сийярто: ЕС не военный альянс, чтобы давать гарантии безопасности Украине

© Фото : страница Петера Сийярто в соцсетиПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фото : страница Петера Сийярто в соцсети
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 21 авг - РИА Новости. Евросоюз не может предложить Украине никаких гарантий безопасности, поскольку не является военной организацией, членство Киева в сообществе тоже не означает никаких гарантий, и только ставит под угрозу будущее самого ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Многие западные умы считают, что, если Украина вступит в Евросоюз, это тоже будет означать гарантии безопасности. Евросоюз не предназначен для этого, это не военный союз... Членство в ЕС не даёт никаких гарантий безопасности, поскольку ЕС не является организацией безопасности. ЕС не является военной организацией", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час".
По его словам, подталкивание Украины к вступлению в ЕС означает риск для будущего всего сообщества, поскольку "с точки зрения безопасности, политики, экономики, финансов, сельского хозяйства это означало бы для ЕС практически невыносимое бремя и непредсказуемые последствия", которые "окончательно ослабят" его.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством. Мерц также сообщил о своем намерении обсудить это с партнерами по правящей коалиции в Берлине, "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день еще слишком рано давать на это окончательный ответ.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Зеленский рассказал, какие хочет гарантии безопасности для Украины
10:32
 
В миреУкраинаРоссияКиевПетер СийяртоФридрих МерцЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала