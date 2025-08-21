Европа переоценила себя, считает премьер-министр Саксонии

Рейтинг@Mail.ru
14:49 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Европа переоценила себя и упустила шанс урегулировать конфликт на Украине, сейчас это делают США на своих условиях, заявил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. "Хорошо, что переговоры вообще идут.... Европа переоценила себя и упустила шанс урегулировать этот конфликт. США сейчас делают это в основном на своих условиях. Канцлер Германии Фридрих Мерц делает все возможное, чтобы удержать Европу за столом переговоров. Но в конечном счете, к сожалению, мы должны признать, что Европа действует не с позиции силы, а из страха, что президенту Трампу быстрое соглашение с Владимиром Путиным за счет европейцев и Украины важнее интересов европейской безопасности", - заявил Кречмер в интервью изданию Spiegel. Политик напомнил, что уже давно предупреждал о вреде санкций в отношении России, так как цены на энергию оказывают сильное давление на немецкую промышленность. Кроме того, инвестиции в безопасность и обороноспособность страны возможны только в том случае, если экономика Германии будет сильной. "Поэтому санкции в нефтегазовой сфере были ошибкой", - отметил Кречмер. Кречмер также вновь высказался против присутствия немецких военнослужащих на территории Украины в качестве гарантии мира. "Германия не может обеспечить безопасность Украины. У бундесвера для этого нет необходимых условий", - заявил он. Комментируя то, что Мерц не исключает отправку военных бундесвера на Украину, Кречмер, заявил, что у них пока не было возможности обсудить это, но они "обязательно сделают это в ближайшие дни". Кречмер, как и Мерц, является членом Христанско-демократического союза (ХДС). Мерц в понедельник заявил в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне о желании достичь приостановки огня на Украине еще до следующей встречи. Также он сообщил о своем намерении обсудить с партнерами по правящей коалиции в Берлине гарантии безопасности для Украины - "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Европа переоценила себя и упустила шанс урегулировать конфликт на Украине, сейчас это делают США на своих условиях, заявил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.
"Хорошо, что переговоры вообще идут.... Европа переоценила себя и упустила шанс урегулировать этот конфликт. США сейчас делают это в основном на своих условиях. Канцлер Германии Фридрих Мерц делает все возможное, чтобы удержать Европу за столом переговоров. Но в конечном счете, к сожалению, мы должны признать, что Европа действует не с позиции силы, а из страха, что президенту Трампу быстрое соглашение с Владимиром Путиным за счет европейцев и Украины важнее интересов европейской безопасности", - заявил Кречмер в интервью изданию Spiegel.
Политик напомнил, что уже давно предупреждал о вреде санкций в отношении России, так как цены на энергию оказывают сильное давление на немецкую промышленность. Кроме того, инвестиции в безопасность и обороноспособность страны возможны только в том случае, если экономика Германии будет сильной. "Поэтому санкции в нефтегазовой сфере были ошибкой", - отметил Кречмер.
Кречмер также вновь высказался против присутствия немецких военнослужащих на территории Украины в качестве гарантии мира. "Германия не может обеспечить безопасность Украины. У бундесвера для этого нет необходимых условий", - заявил он.
Комментируя то, что Мерц не исключает отправку военных бундесвера на Украину, Кречмер, заявил, что у них пока не было возможности обсудить это, но они "обязательно сделают это в ближайшие дни". Кречмер, как и Мерц, является членом Христанско-демократического союза (ХДС).
Мерц в понедельник заявил в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне о желании достичь приостановки огня на Украине еще до следующей встречи. Также он сообщил о своем намерении обсудить с партнерами по правящей коалиции в Берлине гарантии безопасности для Украины - "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг".
В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
