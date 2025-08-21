Рейтинг@Mail.ru
ЕС предлагает иностранную интервенцию на Украину, заявил Лавров
13:49 21.08.2025 (обновлено: 16:39 21.08.2025)
ЕС предлагает иностранную интервенцию на Украину, заявил Лавров
ЕС предлагает иностранную интервенцию на Украину, заявил Лавров - РИА Новости, 21.08.2025
ЕС предлагает иностранную интервенцию на Украину, заявил Лавров
Европа предлагает иностранную военную интервенцию на часть украинской территории, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Европа предлагает иностранную военную интервенцию на часть украинской территории, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Как сейчас показывают дискуссии Запада с украинской стороной, эти все замыслы связаны, по сути дела, с предоставлением гарантий (безопасности. — Прим. ред.) путем иностранной военной интервенции на часть украинской территории. Очень надеюсь, что те, кто такие планы вынашивают, пытаются просто привлечь к себе внимание. Надеюсь, что они понимают, что это будет абсолютно неприемлемо для России и для всех здравомыслящих политических сил в Европе", — сказал он по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.По словам Лаврова, Россия всегда выступала за честный разговор и поддерживала гарантии безопасности, согласованные по инициативе Украины в Стамбуле в апреле 2022 года."Были поддержаны тогда и поддерживаются сегодня, потому что они основаны на принципе коллективного обеспечения безопасности, на принципах неделимости безопасности. Все иное, остальное, одностороннее — это абсолютно бесперспективные затеи", — подчеркнул министр.Гарантии безопасности для УкраиныВ понедельник президент США Дональд Трамп провел в Белом доме двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским. Затем к ним присоединились несколько европейских лидеров. Они обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации со Штатами.На следующий день глава Белого дома сообщил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.Накануне Лавров заявил, что Россия готова к обсуждению с Украиной аспектов урегулирования и работе в любых форматах. При этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутых российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022-м.
ЕС предлагает иностранную интервенцию на Украину, заявил Лавров

Лавров: ЕС предлагает неприемлемую иностранную военную интервенцию на Украину

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Европа предлагает иностранную военную интервенцию на часть украинской территории, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Как сейчас показывают дискуссии Запада с украинской стороной, эти все замыслы связаны, по сути дела, с предоставлением гарантий (безопасности. — Прим. ред.) путем иностранной военной интервенции на часть украинской территории. Очень надеюсь, что те, кто такие планы вынашивают, пытаются просто привлечь к себе внимание. Надеюсь, что они понимают, что это будет абсолютно неприемлемо для России и для всех здравомыслящих политических сил в Европе", — сказал он по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.
По словам Лаврова, Россия всегда выступала за честный разговор и поддерживала гарантии безопасности, согласованные по инициативе Украины в Стамбуле в апреле 2022 года.
"Были поддержаны тогда и поддерживаются сегодня, потому что они основаны на принципе коллективного обеспечения безопасности, на принципах неделимости безопасности. Все иное, остальное, одностороннее — это абсолютно бесперспективные затеи", — подчеркнул министр.

В апреле 2022-го украинская сторона предлагала разработать гарантии, участниками которых были бы все постоянные члены Совбеза ООН, включая Россию.

Гарантии безопасности для Украины

В понедельник президент США Дональд Трамп провел в Белом доме двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским. Затем к ним присоединились несколько европейских лидеров. Они обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации со Штатами.
На следующий день глава Белого дома сообщил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.

По данным агентства Bloomberg, около десяти стран уже выразили готовность направить вооруженные силы на Украину. Чуть раньше СМИ писало, что возможные гарантии безопасности для Киева направлены на усиление ВСУ. При этом их цель — избежать требований России об ограничении численности украинской армии в рамках будущей мирной сделки. Обеспечением гарантий займется так называемая коалиция желающих во главе с Британией и Францией.

Накануне Лавров заявил, что Россия готова к обсуждению с Украиной аспектов урегулирования и работе в любых форматах. При этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутых российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022-м.
