ЕС предлагает иностранную интервенцию на Украину, заявил Лавров

ЕС предлагает иностранную интервенцию на Украину, заявил Лавров

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Европа предлагает иностранную военную интервенцию на часть украинской территории, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Как сейчас показывают дискуссии Запада с украинской стороной, эти все замыслы связаны, по сути дела, с предоставлением гарантий (безопасности. — Прим. ред.) путем иностранной военной интервенции на часть украинской территории. Очень надеюсь, что те, кто такие планы вынашивают, пытаются просто привлечь к себе внимание. Надеюсь, что они понимают, что это будет абсолютно неприемлемо для России и для всех здравомыслящих политических сил в Европе", — сказал он по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.По словам Лаврова, Россия всегда выступала за честный разговор и поддерживала гарантии безопасности, согласованные по инициативе Украины в Стамбуле в апреле 2022 года."Были поддержаны тогда и поддерживаются сегодня, потому что они основаны на принципе коллективного обеспечения безопасности, на принципах неделимости безопасности. Все иное, остальное, одностороннее — это абсолютно бесперспективные затеи", — подчеркнул министр.Гарантии безопасности для УкраиныВ понедельник президент США Дональд Трамп провел в Белом доме двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским. Затем к ним присоединились несколько европейских лидеров. Они обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации со Штатами.На следующий день глава Белого дома сообщил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.Накануне Лавров заявил, что Россия готова к обсуждению с Украиной аспектов урегулирования и работе в любых форматах. При этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутых российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022-м.

